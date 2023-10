En un video en sus redes sociales, quien fuera jugador de Atlas, Tigres y Toluca, Jorge Torres Nilo ha dicho adiós al futbol profesional a sus 35 años de edad y lo hizo cantando con música de banda.

El “Pechu” jugó durante 17 años como futbolista. Debutó con Atlas en 2006, después de cuatro años, Tigres se hizo de sus servicios, equipo donde militó hasta 2020 para jugar los últimos dos años de su carrera en la capital del Estado de México con los Diablos Rojos del Toluca.

El ahora ex lateral izquierdo mexicano logró cinco campeonatos de Liga MX, una Copa MX, tres Campeón de Campeones y una Concacaf Liga de Campeones como jugador de los Tigres de la UANL, además de ganado dos Copa Oro con la Selección Mexicana.

"Hoy que anuncio mi retiro del futbol te agradezco a ti mi Dios todas tus bendiciones, gracias también @AtlasFC por debutarme y ser los primeros que confiaron en mí, gracias. Gracias @TigresOficial por adoptarme, conquistarme y enamorarme, a partir de ahora tienen un nuevo fan, un tigre de corazón más. Gracias @TolucaFC por confiar en el último estirón de mi carrera futbolística. Gracias @miseleccionmx por darme el honor de representarte en todos los torneos internacionales que participé. Gracias @LigaBBVAMX por darme el privilegio de jugar contigo 17 años, pareciera que fue ayer".

"Gracias @xomayela que sin ti no hubiese jugado ni 3 años siempre has sido y serás mi apoyo incondicional, gracias. Y por último, gracia a ustedes afición, sus críticas de todo tipo siempre me hicieron crecer, sé que nunca fui el mejor jugador, pero intenté serlo y estoy seguro Dios me permitió superar lo que mis limitaciones y condiciones me sugerían, gracias, bendiciones, ¡nos vemos pronto!"

El futbolista nacido en Tijuana, Baja California jugó un total de 535 partidos, marcó 10 goles y asistió para otros 13, además de solo haber sido expulsado en dos ocasiones durante sus 17 años de carrera profesional.

En el Tricolor, Torres Nilo disputó 49 partidos y fue mundialista en Sudáfrica 2010, pero no vio acción en los cuatro partidos que disputó la Selección Mexicana.