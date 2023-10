Además de su larga trayectoria como futbolista y posteriormente como comentarista, Ricardo Peláez también tiene un gran currículum como director deportivo, pasando por equipos como América, Cruz Azul, Chivas y hasta en la selección nacional de México.

En su paso por el “Rebaño Sagrado”, Peláez fue duramente criticado por mantener en el puesto de director técnico al estratega mexicano Marcelo Michel Leaño, quien no logró obtener buenos resultados con el club tapatío, pues solo logró salir con la victoria en cinco ocasiones tras dirigir un total de 22 partidos.

En ese tiempo, nadie sabía la razón de porqué Leaño seguía a la cabeza del equipo a pesar de que no lograba buenos resultados y aunque no es un secreto que llevaba una buena relación con Amaury Vergara, presidente del equipo, Ricardo reveló la razón por la que no despidió antes al técnico.

Durante su participación en el podcast “Fútbol de Cabeza”, Peláez fue cuestionado acerca de la situación con Michel Leaño, por lo que el ex futbolista fue contundente con su respuesta.

"¿Por qué dejé a Michel Leaño? Por pende**. Punto y se acabó", afirmó Ricardo Peláez entre las risas de los presentes.

Cabe destacar que Leaño llegó a Chivas como el técnico interino para suplir a Victor Manuel Vucetich y al comienzo dio un buen rendimiento, lo que le permitió quedarse como el director técnico oficial, sin embargo, el equipo entró en una mala racha, ganando solamente cinco partidos, perdiendo ocho y empatando en nueve ocasiones.

