Toqué fondo: "Chicharito" Hernández

Javier "Chicharito" Hernández habló por primera vez sobre cómo vivió su primera temporada en la MLS, después de cerrar su paso por el futbol de Europa.

El atacante de Los Ángeles Galaxy reconoció en entrevista con para Los Ángeles Times de Estados Unidos, que estos meses no fueron fáciles, y se mostró autocrítico.

"Toqué fondo. Viví cosas que normalmente se viven en cinco, 10 años, ¿sabes a qué me refiero? No es una excusa. Es la realidad. Y la realidad es que no asumí la responsabilidad. No pude manejar todo eso".

"Cuando llegó el final de la temporada, hice una crítica muy profunda. Sobre mi vida, sobre mí. Y simplemente decidí que puedo hacerlo mucho, mucho mejor. En el lado emocional y muy espiritual, cuando llegó el COVID-19, fue como un momento perfecto para exponer las cosas con las que no he trabajado", mencionó.

Javier Hernández ha trabajado en su estado físico para así recuperar su mejor nivel, ya que sus objetivos es conseguir el título de la MLS, así como regresar a una convocatoria de la Selección Mexicana.

AJ