Tomás Boy divide opiniones en la afición de Chivas

La llegada de Tomás Boy a Chivas divide opiniones en la afición rojiblanca.

Según el sondeo en línea de INFORMADOR.MX en el que han participado al momento más de mil 700 personas, el 29 por ciento de los aficionados creen que la contratación de Boy es "Buena", mientras 34 por ciento la califican como "Mala". Un 24 por ciento se reserva el jucio hasta que vea jugar al equipo bajo el mando del nuevo entrenador. El 13 por ciento eligió la opción "No sé/ No me interesa".

El sondeo está incluido en este artículo y todavía esta abierto para que los lectores puedan expresar su opinión.

En su presentación ante la prensa, Boy matizó las críticas que ha hecho al Guadalajara a lo largo de su carrera y habló sobre la simpatía que ha sentido desde niño por el equipo que apoyaba su padre.

La primera prueba del entrenador regiomontano al mando de Chivas tendrá lugar el próximo sábado, cuando Chivas visite a las 21:00 horas a Monarcas Morelia.

