Toluca avanza a la Final tras golear a Tigres en el 'Infierno'

Tras cinco torneos de espera, Toluca regresó a la gran final del futbol mexicano después de golear 3-0 a Tigres de la mano de Alexis Vega, quien se convirtió en el protagonista de la noche tras marcar un doblete y dar una asistencia para darle el triunfo a su equipo y fulminar 4-1 al cuadro universitario en el marcador global.

Toluca se hizo amo y dueño de las acciones en el primer tiempo. Con un recibimiento espectacular en las gradas y un gran ambiente en la tribuna, los dirigidos por Antonio Mohamed saltaron a la cancha con la motivación a tope.

En una llegada del conjunto local, Paulinho fue derribado por un jalón dentro del área por Joaquim, por lo que el árbitro asistió al VAR y sancionó un penal favorable para Toluca, mismo que Alexis Vega cobró de gran manera para colocar el 1-0 en el marcador, haciendo vibrar las gradas del “Infierno”.

Posteriormente, la polémica se presentó en el partido, luego de que Nicolás Ibáñez aprovechó un pase filtrado y marcó el 1-1; sin embargo, se sancionó un fuera de lugar. Pese a ello, en diferentes tomas se mostró que el atacante de Tigres estaba en línea, situación que generó múltiples reclamos de los jugadores universitarios.

Tigres no encontró el rumbo en el juego y Guido Pizarro no tenía reacción desde el banquillo. Ante esto, Toluca aprovechó los descuidos de la visita para ampliar el marcador, luego de que Vega recuperó un balón y asistió a Iván López, quien no perdonó y colocó el 2-0 para complicar aún más la remontada regiomontana.

Con el ánimo a tope y un gran ambiente en el “Infierno”, Toluca se volcó al frente y, en una aproximación por la banda izquierda, Alexis destrozó a Javier Aquino y, tras ingresar al área, sacó un disparo al primer poste para vencer a Nahuel Guzmán y sepultar a Tigres con el 3-0, cerrando el encuentro con goleada y el pase a la final para los suyos.

Antonio Mohamed consiguió el objetivo que le trazó la directiva escarlata tras su contratación y ahora jugará su sexta final en el futbol mexicano, en la búsqueda de su cuarto título de Liga MX.

SV