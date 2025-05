Después de convertirse en la figura de la Semifinal ante Tigres, el delantero de Toluca, Alexis Vega, aseguró que se encuentra preparado y mentalizado para la gran final, por lo que enfatizó que, después de perder dos finales, dará la vida para conseguir el campeonato con el cuadro escarlata.

“Muy contento, muy feliz, se lo repito, yo creo que desde hace mucho tiempo estaba buscando momentos así, compartirlos con mi gente, con mi familia, que ha estado conmigo en los peores momentos. Ahora, por ahí, he hablado con mi esposa; llevo dos finales jugadas, dos perdidas, y yo creo que esta tercera voy a dar la vida por no perderla. Así que estoy muy feliz, estoy pasando por un gran momento y, bueno, estoy preparado y mentalizado para lo que viene”, señaló.

En un momento muy emotivo en la transmisión, Vega soltó el llanto al escuchar a la leyenda del Toluca, José Cardozo, ya que reveló que es su ídolo y fue quien le aconsejó y ayudó para regresar con los Diablos Rojos y repuntar su carrera.

“¡Gracias, Pepe! ¡Ey! Siempre que me escribes, meto gol. Me dijiste que iba a hacer gol y no sé qué traes tú con el gol, que siempre das buena suerte. Te agradezco mucho, tú sabes que para mí eres una persona súper importante. Por ti tomé la decisión de venir aquí a Toluca, y estoy eternamente agradecido contigo.

“Escuché a Pepe; para mí es un ídolo y le agradezco muchísimo. Así que también celebrar el pase a la final. Estoy muy contento, muy conmovido, la verdad, de ver mi estadio todo lleno, de ver a mi familia, de ver a la hinchada ilusionada otra vez por un campeonato más. Y bueno, ya esperaron mucho tiempo; espero que se los podamos entregar”, agregó.

Al final, dijo que se encuentran motivados por estar en la gran final, y ahora tendrán 180 minutos para entregarle a la gente de Toluca el ansiado campeonato.

“Yo creo que estamos muy motivados, sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero en casa, con nuestra gente, en el patio de nuestra casa, sabíamos que íbamos a sacar el resultado. Ahora, como bien se lo dije allá a mis compañeros, eran tres partidos, tres finales que nos quedaban. Hoy ganamos una y, bueno, quedan 180 minutos para poder conseguir lo que tanto queremos”, concluyó.

