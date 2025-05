Pese a que no tuvo la mejor salida de Chivas y para muchos aficionados no es un estratega recordado con cariño, el director técnico argentino Fernando Gago se convirtió en una figura fundamental en el desarrollo de Mateo Chávez rumbo a su llegada a Europa.

Gago fue quien debutó al “Tiloncito” en primera división, además de sancionarlo por errores dentro y fuera del campo. Pese a ello, el técnico argentino respaldó su proceso a toda costa, lo que ayudó al jugador a adueñarse de la banda izquierda en el equipo rojiblanco.

Chávez inició como titular en el Torneo Clausura 2024 y apareció en el once inicial durante ocho jornadas consecutivas. Sin embargo, un retraso en la charla técnica previa al partido, en el hotel de concentración, le costó la titularidad. Fue una lección dura en su momento, pero que lo ayudó a adquirir mayor disciplina, algo que para Gago era prioridad.

Posteriormente, el estratega argentino fue dosificando los minutos de Chávez, quien perdió la titularidad, situación que derivó en errores que se reflejaron en el marcador. Aún así, el ahora exdirector técnico de Boca Juniors siempre lo respaldó.

“A mí me gusta, por algo juega. Es un chico que tiene unas características que, en esa posición, a mí me gustan. Tiene mucha exigencia en los entrenamientos, tiene mucha intensidad, y si lo basamos en el error, se va a equivocar y se va a equivocar muchísimas veces más. Porque es chico, y porque todos nos equivocamos alguna vez en la vida. Imagínate en un juego de fútbol, donde estamos buscando el error del rival. No pasa nada”, aseguró Fernando Gago.

De igual manera, desde el Torneo Clausura 2024, el técnico argentino reveló que Mateo Chávez tenía una proyección importante y habló de lo difícil que es el proceso para un jugador debutante, ya que siempre habrá altibajos en el inicio de su carrera profesional.

“Mateo es un chico que tiene una proyección muy grande. Es normal en el proceso que tenga partidos buenos y partidos malos, como todos los chicos van a tener. Yo siempre lo digo: los inicios de los chicos son muy buenos. Son muy buenos los primeros dos meses, tres meses, seis meses, y después tienen un bajón que es lógico.

“¿Por qué? Porque salen a comprar algo y los reconocen, les piden una foto. Y todo eso cambia, cambia. Y son chicos, como vos lo dijiste recién. Son chicos que tienen que crecer, que tienen que formarse, que tienen que aprender del error. Nadie aprende acertando, porque si no, sería todo muy fácil”, concluyó.

Desde su debut el 13 de enero de 2024, Mateo Chávez sumó un total de 27 partidos como titular con Chivas en sus últimos tres torneos, siendo el Torneo Clausura 2025 el semestre más importante, en el que acumuló 1,095 minutos, con actividad en 12 juegos como titular.

