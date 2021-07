En los primeros minutos de hoy y horas después de haber declinado su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio en la prueba del ómnium en ciclismo, la tapatía Jessica Salazar habría recibido una notificación de parte de la Federación Mexicana de Ciclismo (Femeci) en la que se le indica que fue inscrita para la prueba de velocidad, su especialidad, de acuerdo con información recabada por el portal de la cadena TUDN.

“Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo hacer de su conocimiento que se le integrará para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la prueba de velocidad.

“La atleta deberá presentar pruebas PCR el 23 y 24 de julio en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano y viajar el 26 de julio”, recoge el portal.

Hoy, a través de sus redes sociales, Salazar Valles rechazó el sitio que se le otorgó para competir en el ómnium, prueba en la que ni siquiera ha dado puntos para el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI), en otro de los movimientos erróneos que realizó la Femeci, que también derivaron en la pérdida de dos plazas olímpicas, tanto en la prueba contrarreloj como en la prueba combinada.

De igual forma, y en declaraciones recogidas por el portal de la cadena ESPN, Salazar Valles dijo que su principal objetivo es defender su sitio en los Olímpicos en las pistas y no en los escritorios y que toda esta incertidumbre no se la desea a ningún atleta, sea cual sea la disciplina.

“La verdad es una incertidumbre inexplicable, no se la deseo a nadie y que se esté pasando este tipo de situaciones. Nuestro deber es defender nuestros colores en las canchas y no en los escritorios”.

La pedalista tapatía aún no ha tomado una firme decisión al respecto, aunque seguirá peleando por el lugar que ella misma consiguió.

“No quiero que esto sea mediático, sino que sea lo justo y que se respete. Nosotros somos los que nos partimos el lomo y la verdad no se me hace justo. Me duele saber que tenemos que pasar por esto”, dijo para ESPN.

Las pruebas de velocidad dentro del ciclismo de pista de los Juegos Olímpicos están programadas a celebrarse el próximo viernes 6 de agosto.

