Edson Álvarez estaba en la lista de Jaime Lozano para ir a Juegos Olímpicos. También en la de Gerardo Martino para Copa Oro, pero el "Tata" había cedido para que se fuera a Japón. Al final, el Ajax de Amsterdam no permitió que el volante fuera a la justa olímpica, y tuvo que quedarse en la Mayor. Esto… ¿lo frustró? ¿Lo hizo enojar? Álvarez niega esas sensaciones.

"No fue un golpe anímico no ir a Olímpicos. Desafortunadamente no fui a Japón, pero estoy representando a mi país en unas semifinales de Copa Oro, que no es nada sencillo… Estoy orgulloso de mis compañeros que están en la Olímpica, pero no, no fue un golpe anímico y me toca a estar donde se me requiera", afirmó el mediocampista.

Espera que en un futuro pueda volver a tener la oportunidad de jugar en la justa olímpica: "Es un evento que todo el mundo conoce, sí, claro que me hubiera gustado estar, pero estoy joven, no lo doy por perdido. Quizá pueda ir como refuerzo en los años posteriores".

Sobre Canadá, rival en las semifinales del torneo de Concacaf, Álvarez indicó que aunque respeta a los de la hoja de maple, al final, "lo que interesa es lo que hagamos nosotros. No es sorpresa verlos aquí, las selecciones cada vez están mejores preparadas, pero lo importante es lo que hagamos nosotros, si salimos enfocados será un juego de buenas sensaciones. Respetamos a Canadá, pero nos enfocamos en lo nuestro".

Así que el juego hay que enfrentarlo "de manera seria: Si están en esta instancia es porque hicieron los méritos, y esto ya es a eliminación directa, no podemos cometer un error. Ellos han crecido, pero nosotros también".

Sobre la lesión que arrastraba en los últimos días, comentó: "Tuve alguna molestia en la pierna izquierda, más que nada fue por la carga de partidos, la acumulación. Esta semana la tomamos de baja intensidad, para recuperarme al 100 por ciento y estoy disponible para lo que el 'Tata' quiera hacer con la alineación".

JL