Todo listo para el último partido del 'Tuca' Ferretti con El Tri

La Selección mexicana de futbol enfrentará en el Estadio Malvinas Argentinas a su similar Albiceleste, en el segundo choque programado de ambas Selecciones para aprovechar la Fecha FIFA y, en la cual, habrá modificaciones ya que por ejemplo, del Tricolor algunos elementos ya reportaron con sus respectivos equipos y no estarán para este cotejo.

Con el partido del pasado viernes, que ganó Argentina 2-0, suman 29 enfrentamientos entre estas Selecciones, con cuatro triunfos para México y 13 para los de Argentina.

En 12 ocasiones han empatado y en goleo, los aztecas han marcado 28 tantos por 45 de los pamperos.

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, realizaría algunas modificaciones para este duelo, con la intención que todos los jugadores tengan actividad, iniciando por el arco, el cual estaría siendo cubierto por Gerónimo Rulli, guardameta de la Real Sociedad española.

Para este duelo, que será el último de Ricardo “Tuca” Ferreti como interino del combinado tricolor, el técnico no podrá contar con los europeos Guillermo Ochoa, Miguel Layún, Néstor Araujo y Raúl Jiménez, quienes recibieron permiso para dejar la concentración, tras la derrota en el primer duelo en la ciudad de Córdoba.

En el arco mexicano estará iniciando José de Jesús Corona, quien estará a prueba por elementos como Mauro Icardi, Erik Lamela, entre otros volantes que tienen deseos de mostrarse para ir ganando terreno de cara a las eliminatorias mundialistas, en un duelo donde no estará el gran astro argentino Lionel Messi, ni los jugadores que disputarán la Final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate.

Previo a este duelo, el Tricolor tuvo algunos inconvenientes por parte de los organizadores; de entrada les pusieron unas camionetas doble rodado para que transportaran su utilería y tampoco al equipo lo querían dejar entrar al Estadio Malvinas, al argumentar que la Albiceleste no entrenaría ahí y eso sería para México tener ventaja deportiva.

La gira del Tri no terminó bien con el técnico Ferretti, no por los resultados, sino que en la conferencia de prensa previa a este cotejo, señaló que los dueños de los equipos no apoyan a la Selección como se debe.

Hasta el cierre de esta edición, aún se reportaban boletos disponibles, en parte porque Argentina se encuentra paralizada por el Clásico Nacional que se dará en la Final de Libertadores.

Fin del interinato

Este será el último duelo en el tercer interinato de Ricardo Ferretti al frente de la Selección de México.

Los números no favorecieron al estratega de los Tigres, quien ha cargado con cuatro derrotas por una sola victoria, la conseguida ante Costa Rica, mientras que cayó contra Uruguay, Estados Unidos, Chile y Argentina.