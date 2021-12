Todavía no es oficial

Mientras la afición se sigue preguntando qué es lo que pasa con los refuerzos del Guadalajara, la directiva del Rebaño Sagrado, incluidos Ricardo Peláez y Amaury Vergara, siguen trabajando en cerrar el trato con las Águilas del América y finiquitar el el intercambio de Uriel Antuna por Sebastián Córdova.

Fuentes cercanas al club rojiblanco afirman que el tema de Córdova con el Rebaño Sagrado está prácticamente cerrado y sería el lunes cuando los dirigentes Vergara y Peláez, junto con el entrenador Marcelo Michel Leaño, lo presenten de manera virtual, dado que el jugador se encuentra concentrado con el Tricolor, que tendrá un juego amistoso ante Chile en Austin.

No obstante, la oficialización del intercambio de jugadores entre Chivas y Azulcremas no ha ido todavía más rápido, debido a que Uriel Antuna no ha estado del todo de acuerdo con las condiciones económicas que ofrece el conjunto capitalino, sin embargo, no debería haber problema para que el volante firme su contrato con el equipo más ganador de México.

Listo. Córdova ha aceptado todas las condiciones que ha puesto sobre la mesa el Guadalajara y sólo espera que Antuna haga lo mismo con América. Imago7

Además, ambas dirigencias y sus departamentos jurídicos están afinando los últimos detalles en cuanto a contratos se refiere, ya que por las nuevas reglas y leyes de México y de la Liga MX, ambos jugadores ganarán en pesos y pagarán sus propios impuestos.

El Guadalajara volverá de sus vacaciones este lunes y se reportará a Verde Valle. Se espera que Sebastián Córdova llegue hasta después de que el equipo termine con su etapa de playa en Barra de Navidad el 17 de diciembre, ya que le sería otorgado un tiempo de descanso antes de iniciar la pretemporada con su nuevo club.

Quien reportará también será Oswaldo Alanís, toda vez que terminó su préstamo con el San José Earthquakes de la MLS; mientras que Eduardo “Chofis” López se quedará seis meses más en el futbol estadounidense.

MQ