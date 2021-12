A casi 3 meses de que Jesús "Canelo" Angulo, jugador de las Chivas, fuera privado ilegalmente de su libertad en el municipio de Zapopan, el futbolista rompió el silencio y habló sobre la amarga experiencia que le tocó vivir, en donde incluso aseguró que pensó que iba a morir.

En el podcast "Entre Compas", el "Canelo" Angulo narró la situación que tuvo que atravesar y refirió que es la peor experiencia que ha tenido en su vida. Según sus palabras, la situación se dio luego de que él saliera a hacer el súper con su novia.

"Un día normal, salí al Walmart con mi novia y a la salida, en el estacionamiento, tres tipos armados nos atoraron. Llegaron por mi espalda y nos subieron con ellos al auto. Nos dijeron que solo querían el carro y que no nos iba a pasar nada", dijo.

"Cuando nos llevaban arriba del carro, pensé de todo aunque trataba de mantener la postura para darle tranquilidad a mi novia. Pero en un momento se pusieron nerviosos y ahí me entró el miedo. Pensé que me iban matar, me pasó todo por la cabeza. Es una sensación horrible, la peor experiencia que he vivido en mi vida. Mi novia venía llorando y rezando", contó.

Jesús Angulo, contó además que fue clave en su liberación el que la nota se difundiera entre los medios de comunicación con tanta rapidez y detalló cómo fue que lo "soltaron".

"Duramos una media hora con ellos arriba del carro. Parecía que nos iban a bajar lejos, pero en un momento nos soltaron, se pararon a mitad de la avenida y se fueron corriendo. Creo que el hecho de que se haya filtrado tan rápido la noticia, que ni sé cómo se supo tan rápido, ayudó a que a lo mejor nos soltaran por eso. Además ya había muchas patrullas por el lugar".

"Cuando bajaron del auto, mi novia y yo nos quedamos agachados unos 5 minutos y después salimos corriendo. En periférico paramos un auto y mi novia le dijo al conductor: es el "Canelo" Angulo jugador de Chivas, ¿lo conoces? nos acaban de robar, ayúdanos. Y aseguró que aunque no lo conocía, el conductor los ayudó a llevarlos hasta su domicilio".

Finalmente, Jesús "Canelo" Angulo confesó que Chivas le ofreció ponerle guardaespaldas para que se sintiera más seguro, pero decidió rechazarlo porque no se sentía cómodo con ello. Además, confesó que en los días posteriores cualquier situación le generaba miedo y que hasta el momento se mantiene alerta, tratando de evitar algunos puntos de la ciudad y hacer todo de manera más cuidadosa.

