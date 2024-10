Afición aprueba el nuevo Wi-Fi del Estadio Akron de cara la Copa del Mundo en 2026 

Uno de los temas más importantes de cara a la Copa del Mundo en 2026 es la conectividad a internet, por lo que en el Estadio Akron la directiva del Guadalajara instaló un servicio de Wi-Fi gratuito, mismo que tuvo una gran aprobación de la afición tapatía, luego de que era uno de los principales problemas en el inmueble Rojiblanco.

Diferentes aficionados del Guadalajara que también estuvieron en el partido amistoso de la Selección Mexicana ante Estados Unidos aseguraron que no hubo inconvenientes con el internet, como Mariela Gómez que aseguró que la conectividad está asegurada de cara la justa mundialista.

“Me gustó mucho porque no tenía fallas, siento que para la Copa del Mundo no tendrá problemas, entonces funcionará bien para los partidos de Chivas, porque la verdad en ocasiones si era molesto que no se podía mandar un mensaje”, aseguró

Por su parte, Bruno Flores, aficionado del Guadalajara, destacó la importancia de tener una buena conectividad, luego de que esto por momentos afectaba en la experiencia de estadio.

“Actualmente, es un tema muy importante, me ha pasado en ocasiones que no pude hablar con familiares para entregarles boletos o vernos en algún lado por las fallas en el internet, motivo por el que la verdad no hubo fallas y me gustó que sigan mejorando el estadio”, agregó.

Al final, el señor Arturo Cano enfatizó que el nuevo Wi-Fi fue muy importante, luego de que no disfrutaba los juegos porque no tenía manera de seguir en comunicación con su negocio, motivo por lo que desde el encuentro de México le gustó la velocidad y manera tan simple de conectarse.

“Considero que lo más importante es que todos podremos comunicarnos, en ocasiones no entran las llamadas y con este nuevo internet, hasta podía estar al pendiente de algunas cuestiones laborales, algo que era imposible anteriormente tanto en el celular como con el internet”, concluyó.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

SV