Hugo Sánchez le reclamó a Ricardo Peláez no considerarlo como DT de Chivas

Hugo Sánchez es uno de los personajes más importantes en el futbol mexicano, cada vez que se presenta en el programa ‘Futbol Picante’ suele dejar momentos llamativos. En esta ocasión se trata de un reclamo a Ricardo Peláez, quien no lo tomó en cuenta como entrenador de Chivas cuando era directivo del equipo.

Durante el debate sobre el cuadro rojiblanco, Ricardo Peláez mencionó que en su etapa como directivo en el Club Deportivo Guadalajara, tenía como opciones de entrenadores a Diego Milito y Javier Mascherano, dos destacados exjugadores argentinos.

“ Nunca me sonó el teléfono a mi ”, expresó el exfutbolista.

En ese momento, la discusión se tornó sobre la nacionalidad de los técnicos, destacando como los DT extranjeros suelen recibir más facilidades para hacer su trabajo en los clubes de la Liga MX.

“¿Por qué cuando viene un técnico extranjero, viene con todo su grupo y lo aceptan? Fíjate, yo me comprometería con Chivas de que si me aceptan todo el cuerpo técnico que lleve a Chivas, así como le hacen los extranjeros, y que respeten las decisiones que voy a tomar, y que yo sea el que me encargue del tema . Y en un momento dado, que yo eligiera el director deportivo, tu podrías entrar”, mencionó Sánchez.

Peláez aclaró que el director deportivo es quien debe proponer al entrenador, y no al revés.

Hugo Sánchez lleva más de una década fuera de los banquillos profesionales. Su última experiencia fue con Pachuca en el Apertura 2012, pero no logró terminar el torneo con los Tuzos.

Su máximo logro como Director Técnico fue la conquista del bicampeonato con los Pumas de la UNAM en 2004. Sin embargo, desde entonces no ha tenido ningún proyecto ganador, saliendo tras pocos partidos por malos resultados.

MBV