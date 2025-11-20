Tigres rescata empate ante América y la Final sigue abierta

América parecía encaminarse a una cómoda victoria en la Final de Ida tras irse al descanso con un contundente 3-0 sobre Tigres en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Pero las Amazonas reaccionaron con fuerza en la segunda mitad y lograron un vibrante 3-3 que deja la serie abierta para definirse el próximo domingo en el estadio Universitario.

Las Águilas tomaron ventaja temprano con dos penales: Irene Guerrero convirtió el 1-0 al minuto 18 y Scarlett Camberos amplió la distancia al 22’. Antes del descanso, Sarah Luebbert firmó un golazo con un derechazo al ángulo para el 3-0 al 45’.

En la reanudación, la guardameta felina Cecilia Santiago sostuvo a su equipo con varias atajadas clave hasta que llegó el despertar de Tigres. Stephany Mayor aprovechó un rebote en el área para descontar al 62’, y más tarde Chrestinah “Thembi” Kgatlana acortó al 77’ con una veloz escapada.

La remontada se completó al 84’, cuando María Sánchez desbordó por izquierda y colocó un centro que Jheniffer da Silva remató de cabeza para sellar el 3-3 final.

La final queda completamente abierta rumbo al duelo decisivo en Monterrey.

SV