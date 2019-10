Tena no tiene garantía de continuar en Chivas

En la charla que sostuvo el presidente del Guadalajara, Amaury Vergara, Luis Fernando Tena entendió todo perfectamente, quien aseguró que hoy en día no debe de extrañar que la directiva esté analizando opciones para tomar el timón en el Clausura 2020, si es que a él no se le dan los resultados, y su estancia dependerá de ellos, así como las formas en las cuales se obtengan.

“No me dio ninguna garantía de seguir, sí me dio posibilidades porque están muy contentos con nuestro trabajo, los jugadores están contentos con nuestro trabajo y dependerá de estos cinco juegos, del funcionamiento, de resultados, pero no hay una garantía así de que se obtienen equis cantidad de puntos, porque dependerá de las formas también”, dijo el técnico Rojiblanco

No se trata de hacer algo extraordinario, simplemente ganar jugando bien, que el funcionamiento sea el adecuado para entrar, en el perfil que está buscando la directiva y no se siente engañado, porque cuando arregló su contrato, era solamente por ocho partidos.

“Impresionar no, convencer, esto va cambiando, tenemos tiempo y la gente me conoce para bien o para mal, hay que ver si encajo en la institución, en el equipo y si se dan los resultados, porque hoy somos tantos técnicos, que queremos un equipo como Chivas”, mencionó.

Tiene mucha ventaja sobre los posibles candidatos como Diego Alonso, ya que la dirigencia está viendo cómo se maneja, las determinaciones en los desarrollos de los encuentros y esperará a que termine el torneo, para saber qué sigue.

“El trabajo diario, el que él va a ver, la opinión de los jugadores que es importante, que es palpable y que hasta ahora lo voy sintiendo, que están muy contentos con nuestra forma de trabajar en cancha, de plantear los partidos, la estrategia y motivación, son tantas cosas las que debe tener un técnico. Tengo la oportunidad de mostrarme aquí día a día, los que tienen que convencer son los candidatos que entrevistan porque no tienen la oportunidad de estar acá. Tengo la ventaja de mostrarme día a día, tengo dos meses para que sepan quién soy yo, para bien o para mal. Pondré mi mayor esfuerzo”.

Hasta hoy, Tena no ha platicado con el nuevo director deportivo, solamente intercambió algunos puntos de vista muy rápido, al finalizar el entrenamiento de hoy, ya que Ricardo Peláez estuvo en Verde Valle.

“Tengo más oportunidad de mostrarme, tengo que convencer a los directivos que soy el idóneo en el día a día, ellos entran a las charlas que damos, a la motivación que damos, ellos van a conocer a profundidad el trabajo. Los otros candidatos deberán convencer a los directivos con charlas, diciendo ‘yo soy fulano, sultano o… yo soy Juan Camaney’”.

AJ