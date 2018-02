Técnico del PSG niega operación a Neymar

"Sobre Neymar, se ha decidido no operar, vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días", declaró este martes el técnico del Paris Saint-Germain Unai Emery, acerca de la lesión de la estrella brasileña, a una semana de jugar contra el Real Madrid en Champions.

"Neymar es el primero que quiere jugar todos los partidos y para el Real Madrid está muy concentrado. Creo que tiene una pequeña opción de estar preparado para el partido", añadió Emery en conferencia de prensa.

El brasileño sufre un "esguince" en su tobillo derecho y la "fisura del quinto metatarsiano" después de salir en camilla del campo el domingo al lesionarse en una sencilla acción en la parte final del partido contra el Marsella (triunfo del PSG 3-0).

Emery, que en la rueda de prensa posterior al choque del domingo se mostró bastante optimista sobre la recuperación de su estrella, fue más prudente este martes sobre las opciones de que llegue al duelo de vuelta de octavos de Champions, el próximo miércoles contra el Real Madrid (derrota 3-0 en la ida).

"Hoy, tras las pruebas a Neymar parece más difícil que el domingo que esté preparado para este partido (contra el Real Madrid)", señaló el español.

Un medio brasileño, Globo Esporte, indicó este martes que Neymar sería operado y que no jugaría hasta mayo.

Emery negó esta información: "El club hizo una información oficial diciendo cómo va el jugador, las cosas no se deciden así como así. Se necesitan conversaciones con el doctor, el jugador, el entorno del jugador...".

"Para decidir bien una cosa tan importante, se necesita tranquilidad, un poco de paciencia. Ahora no creo muchas cosas, hay mucha información fuera, pero la verdad es lo que he dicho, que fue lo que me dijo el doctor", añadió.

A Emery le preguntaron si no fue un error dejar a Neymar en el campo el domingo ante el Marsella, cuando el PSG ganaba 3-0, antes de que se lesionara en el minuto 80.

"Protegemos al jugador con una planificación. Es normal que juegue contra el Marsella, un partido importante, una lesión puede llegar en un entrenamiento o en un partido", respondió.

