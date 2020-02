Técnico del Barcelona resta importancia a polémica entre Messi y Abidal

El español Enrique Setién, director técnico del club Barcelona, aseguró este miércoles que su trabajo se centra únicamente en la parte del futbol y no se verá afectado por la polémica que se desató entre Lionel Messi y Eric Abidal, director deportivo del club culé.

"Esta es una situación que a mí no me afecta. Yo me centro en el futbol y lo único que me interesa es darle a los jugadores las herramientas necesarias para que desarrollen lo que tienen dentro. Sé que hay problemas en todos los clubes del mundo, pero hay cosas que no voy a poder controlar jamás", indicó el santanderino.

En entrevista para un medio español, Abidal reveló que "muchos jugadores" no estaban satisfechos con la gestión del ya destituido Ernesto Valverde, a lo cual Messi pidió que se dieran nombres, ya que las declaraciones del dirigente afectaban a todos los futbolistas con "cosas que se dicen y no son ciertas".

"Trataré que a los jugadores les afecte lo menos posible. Hablamos un minuto de este tema y luego del partido, de la importancia que tiene. A mí me interesa el futbol, así que trataremos que no nos afecte", agregó Setién.

Con un plantel diezmado por las lesiones y bajas en el mercado invernal, el conjunto catalán se jugará la vida mañana en la Copa del Rey, cuando visite al Athletic Club por los cuartos de final del certamen, y el estratega reconoció la importancia del partido.

"Será un partido apasionante. Pondremos todos los argumentos que podamos para ser mejores. Sabemos que no será fácil, pero vamos con toda la ilusión y centrados en superarlo", indicó.

Respecto a la lesión del francés Ousmane Dembélé, quien podría perderse lo que resta de la temporada, apuntó: "Me preocupa mucho porque es un chaval extraordinario y porque le he visto trabajar con muchas ganas. Estará cinco meses, o tres, de baja y me da pena".

