Técnico de Chivas responde a dichos del ''Aris'' Hernández

José Cardozo, técnico de las Chivas no se aguantó más y al fin le respondió a Edwin Hernández, quien se le ha pasado hablando mal de él e insultándolo.

El paraguayo en rueda de prensa tras un partido de la Copa MX, habló sobre ''El Aris''.

"Se le habló de frente como a todos, y hay que aclarar una cosa, él no se fue de Chivas, yo le dije que no entraba en planes. Se lo dije de frente, que no entraba en planes", refirió.

LE RESPONDIÓ EL PRÍNCIPE GUARANÍ A EDWIN "ARIS" HERNÁNDEZ



"Qué siga ladrando, significa que vamos cabalgando".



- José Cardozo, DT Chivas.



Hicieron enojar al Diablo Mayor:

Para acabar con el tema apuntó de forma tajante, ''le dije personalmente y punto, si sigue ladrando, significa que vamos cabalgando''.

El "Aris" Hernández salió del Guadalajara argumentando mal trato de Cardozo quejándose de no tener actividad en el Mundial de Clubes, cuando fue traspasado a Pachuca.

Además, lo insultó en redes sociales y aunque se disculpó no ha negado su antipatía por él.

