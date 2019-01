Cardozo echó a perder Mundial de Clubes para Chivas: "Aris" Hernández

El descontento de Edwin "Aris" Hernández por salir de Chivas no parece disminuir, ya que el defensa lateral volvió a la carga contra José Saturnino Cardozo, el actual técnico del Rebaño.

El ahora jugador del Pachuca cree que Cardozo arruinó el proceso que llevó al Guadalajara al Mundial de Clubes tras coronarse campeón de Concacaf en abril de 2018.

"Un Mundial de Clubes que todos soñábamos jugar a lo mejor con el Real Madrid o llegar a una Final que era el sueño de nosotros y la verdad que llevar a una persona que no está preparada para afrontar decisiones como es un Mundial de Clubes, pues echan a perder todo un proceso. Por eso un niño a veces destruye las cosas o un juguete porque no sabe o no valora lo que cuesta el juguete", dijo Hernández en entrevista con la cadena ESPN.

El pasado mes de diciembre, bajo el mando de Cardozo, Chivas concretó la peor actuación de un equipo mexicano en un Mundial de Clubes. El mismo día en que terminó la participación del Rebaño en el certamen se dio a conocer la salida de Hernández, quien acusó a Cardozo de no darle la cara.

A pesar de su molestia, "Aris" dice no guardar rencor por la institución con la que se coronó campeón de Liga en el Clausura 2017.

“Primero que nada, es una institución con la que siempre voy a estar agradecido por todo lo que me aportó. Hablando de la salida pues obviamente es una institución donde a lo mejor pues todos quieren estar y me hubiera gustado estar un poco más”.

Ya entrado en gastos, el defensa también hizo alusión al ex seleccionador nacional Juan Carlos Osorio, quien no lo incluyó a ninguna convocatoria para el Tri.

“Es difícil hablarte de la selección porque muchas veces he hablado de eso y ya ves cómo era con el señor Juan ‘Cambios’ Osorio, entonces ojalá que este entrenador pueda trabajar de la forma que él sabe y pueda llevar a la selección a los lugares que todos queremos”.

