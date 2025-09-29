Faltando menos de nueve meses para el arranque de la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana está a punto de dar a conocer de manera oficial sus nuevos uniformes de local y visitante. Aunque la presentación aún no ocurre, las filtraciones no se han hecho esperar, especialmente en torno al diseño de la camiseta que usará el Tricolor fuera de casa.

El diseño de la equipación alternativa

La playera que sería utilizada como visitante presenta un tono hueso o beige muy claro como base. Los detalles se muestran en rojo y verde tanto en los hombros como en las mangas y el cuello. El escudo de la Selección aparece en verde y junto a él se incluye el clásico logo trefoil de adidas, característico de la línea Originals, lo que le da un aspecto sobrio y elegante.

En la parte trasera del cuello llevará la frase “Somos México” y, además, se incluirá un patrón especial inspirado en elementos de la cultura nacional, aunque los pormenores aún no se han revelado oficialmente.

ESPECIAL/Footy Headlines

La camiseta de local y sus modificaciones

La indumentaria principal también ha sido tema de conversación desde hace meses. Se sabe que el uniforme de casa será de color verde, acompañado por detalles que evocan el calendario azteca. Ese diseño sufrió ajustes después de su primera filtración, pero todo apunta a que la versión definitiva ya está lista y no sufrirá más cambios.

Fechas de presentación

De acuerdo con César Patricio y el portal Todo Sobre Camisetas, la indumentaria de visitante tendría que darse a conocer, a más tardar, en marzo de 2026 . Por su parte, el sitio especializado Footy Headlines adelantó que el uniforme local se revelará en noviembre, mientras que el alternativo se exhibirá oficialmente justo antes de la Fecha FIFA de marzo.

Aunque todavía no hay confirmación sobre su costo, se estima que el valor de la camiseta rondará los mil 899 pesos mexicanos, siguiendo la línea de los precios internacionales de adidas para este tipo de lanzamientos.

BB