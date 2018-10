Stroll es un piloto con talento: Sergio Pérez

Aún sin darse como algo oficial, pero ya asumido como tal y siendo uno de los secretos peor guardados de la Fórmula 1 actual, para Sergio Pérez es un hecho que Lance Stroll será su compañero de equipo en Force India a partir de la próxima temporada.

"Creo que ya sabemos muchos quién es (mi compañero de equipo), es cuestión de esperar unos días", declaró Pérez para medios nacionales en el día previo al arranque de actividades en pista del Gran Premio de México.

Y al saber “Checo” que Stroll representará el mismo equipo que él en la parrilla, el tapatío reconoció el talento del canadiense.

"Él tiene un mal coche hoy en día, creo que tiene talento, ha hecho cosas que muchas de las estrellas de hoy no han logrado, como un podio, que muchos pilotos no tienen, él ya lo logró; calificó una vez dentro de los tres mejores en Monza con lluvia. Entonces ahí te das cuenta que el talento lo tiene y creo que llega a un gran equipo, con grandes ingenieros, donde va a crecer mucho, pero lo importante es que el talento lo tiene", apuntó Pérez Mendoza.

También, Pérez señaló que una vez que Stroll se integre al equipo será importante el aporte que éste haga, especialmente por provenir de un equipo rico en historia como lo es Williams.

Por otro lado, el mismo “Checo” dice no preocuparse por perder peso en Force India con la llegada del canadiense, quien se trata del hijo de uno de los dueños del equipo, pues el tapatío sólo se preocupa por seguir guiando al equipo en la mejor dirección posible y seguir cosechando puntos.

"Yo siempre lo he dicho, que el piloto líder es el que más puntos le da al equipo, el que mejores resultados le da. Al final todos vivimos de nuestros resultados y en los últimos cuatro años he sido el que mejores resultados ha dado, espero volver a hacerlo esta temporada y al final es eso. En mi trabajo no cambia nada, tengo que llevar en la mejor dirección posible al equipo", concluyó el tapatío.

