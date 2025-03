La espera ha terminado. Hoy arranca la temporada 2025 de la Chevron CIBACOPA Liga Mexicana de Baloncesto presentada por Caliente.mx, una liga que celebra su 25 aniversario y que promete emoción, rivalidad y espectáculo en la cancha.

La jornada inaugural contará con tres enfrentamientos simultáneos, en los que los equipos buscarán comenzar con el pie derecho:

• Pioneros de Los Mochis vs. Zonkeys de Tijuana

• Venados de Mazatlán vs. Astros de Jalisco

• Frayles de Guasave vs. Ostioneros de Guaymas

Los partidos arrancarán a las 8:15 PM (hora local) y podrán seguirse a través de Caliente.mx, donde los aficionados no solo podrán ver la acción en vivo, sino también disfrutar de la emoción de las apuestas en tiempo real.

Los actuales campeones, Rayos de Hermosillo, buscarán defender su título y alcanzar su quinta estrella en una liga que reúne a los mejores exponentes del baloncesto nacional.

Equipos participantes en la temporada 2025

Este año, la liga contará con la participación de 10 equipos que buscarán la gloria:

Ángeles de la Ciudad de México Astros de Jalisco Caballeros de Culiacán Frayles de Guasave Halcones de Cd. Obregón Ostioneros de Guaymas Pioneros de Los Mochis Rayos de Hermosillo Venados de Mazatlán Zonkeys de Tijuana

Momios para la jornada inaugural y campeón del torneo

Los momios para la fecha inaugural son:

Juego1

Pioneros de Los Mochis -118

Zonkeys de Tijuana -118

Juego 2

Frayles de Guasave +130

Ostioneros de Guaymas -182

Caliente.mx: Impulsando el deporte mexicano

Con esta alianza, Caliente.mx refuerza su liderazgo como la plataforma de entretenimiento deportivo más grande de México. La liga CIBACOPA se suma a una prestigiosa lista de competiciones y equipos respaldados por la marca, entre ellos: Liga MX, Liga MX Femenil, Liga Expansión, Liga Mexicana de Béisbol, Liga Arco Mexicana del Pacífico, Liga Nacional de Baloncesto Profesional, Queens League, People’s League, y los más grandes torneos de tenis y pádel en el país.

¡Más acción, más diversión y más pasión con la Chevron CIBACOPA Liga Mexicana de Baloncesto presentada por Caliente.mx!