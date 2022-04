Este viernes 1 de abril se llevará a cabo el sorteo que definirá los grupos para el Mundial de Qatar 2022 y mucho se ha especulado sobre cuál será el grupo de la muerte para esta edición de la justa mundialista y si México podría caer en el mismo.

Uno de los principales temas en torno a un sorteo de cualquier competición es cuál será el denomido grupo de la muerte, pero si tú aún no sabes ni siquiera qué es, te lo explicamos a continuación.

¿Qué es el grupo de la muerte?

En cualquier competición, se le denomina grupo de la muerte a aquel que luce como el más fuerte, debido a la presencia de equipos que son candidatos a pasar de ronda.

En el pasado Mundial, por ejemplo, a México le tocó ser parte del grupo de la muerte, luego de que estuviera a lado de Alemania, Corea del Sur y Suecia.

¿México podría estar en el grupo de la muerte?

Al estar ubicado en el Bombo 2, México podría correr con mejor suerte y conseguir un grupo más asequible para sus pretenciones, sin embargo, sí existe la posibilidad de que a la Selección Mexicana le toque "bailar con la más fea".

Esto podría darse si le toca estar con una potencia del Bombo 1, y con el equipo más fuerte del Bombo 3 y finalmente un equipo de los considerados incómodos del Bombo 4.

Ejemplo: Francia, México, Polonia y Ecuador.

¿México ya ha estado en el grupo de la muerte recientemente?

En Rusia 2018, México estuvo en el grupo más fuerte. En 2014 también le tocó el grupo más duro en el que tuvo que medirse ante Brasil, Camerún y Croacia.

Incluso en 2010, el grupo del Tri no fue nada sencillo y es que estuvo acompañado de Sudáfrica, Francia y Uruguay.

Por ello, no sorprendería que a México le pudiera tocar aparecer en el grupo de la muerte en el Mundial de Qatar 2022.

Así están los Bombos

Bombo 1

Catar, Brasil, Argentina, Portugal, Bélgica, Francia, Inglaterra y España.

Bombo 2

México, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Uruguay, Suiza, Estados Unidos y Croacia.

Bombo 3

Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez.

Bombo 4

Camerún, Ecuador, Arabia Saudita y Ghana, Canadá y los tres lugares del Repechaje que aún pueden entrar (Costa Rica vs Nueva Zelanda; Perú vs Australia; Gales vs Ucrania o Escocia.)

