Solo bebiendo encontraba la felicidad: Adriano

El jugador retirado Adriano Leite Ribeiro confió a una revista brasileña las dificultades emocionales que pasó cuando su padre murió durante el periodo en el que futbolista militaba en el Inter de Milán.

"Solamente me sentía feliz bebiendo.Bebía todo lo que me ponían enfrente: whisky, vino, vodka, cerveza. Sobre todo cerveza, muchísima. No podía parar y tuve que dejar el Inter", narró el "Emperador" a la publicación brasileña R7.

El exjugador también explicó que muchas veces el equipo italiano encubrió sus problemas con el alcohol.

"Me presentaba en ese estado (borracho). Entonces me llevaban a dormir a la enfermería. El Inter me cubría; decían a la prensa que tenía dolores musculares".

A pesar de su complejidad, la historia tuvo un final satisfactorio para el "Emperador", que se retiró en el 2016.

"Volviendo a Brasil he renunciado a los millones, pero he vuelto a encontrar la felicidad", afirma.

