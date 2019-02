Sin presiones en el Clásico Tapatío

Es el hombre en el cual recaen todas las esperanzas de gol de los rojinegros del Atlas; hasta el momento ha hecho cuatro tantos en lo que va del Clausura 2019, dos en Liga MX y dos en Copa MX, sin embargo el delantero uruguayo Facundo Barceló prefiere el triunfo grupal el próximo sábado en el Clásico Tapatío ante Guadalajara, aunque también sueña con hacer el gol clave del partido. Esto, a pesar de que la Fiel tiene puestas las esperanzas en él, algo que termina por motivarle, más allá de meterle cierta presión.

“Voy a estar feliz si ganamos y si convierto para mí será un logro muy importante. Ya tranquilo en casa sueño con ese Clásico, ganar y con gol mío sería algo ideal, pero si ganamos y hago un buen papel, y si no me toca marcar, voy a ser muy feliz también”, dijo el ariete rojinegro.

A pesar de haber debutado hasta la Jornada 3 ante Pumas de la UNAM en la Liga MX, Facundo Barceló tiene 310 minutos disputados en la Primera División de México, es decir, 57.41% de los que lleva el torneo, lo que hace que su efectividad frente al marco sea alta, pero además de eso, tiene presencia de área, movilidad y asistencia para sus compañeros.

Barceló lo acompañan jugadores de la calidad de Osvaldo Martínez, Jesús Isijara y Darío Burbano, quienes ayudan a que el uruguayo pueda ser ese hombre gol que Atlas requiere, tres compañeros con los cuales el “9” atlista se siente cómodo.

“Con todos, creo que tenemos jugadores con muy buen pie; a Osvaldo yo no lo conocía y hoy en día me llevo muy bien con él. Hemos entablado una buena relación, después por fuera tenemos jugadores muy desequilibrantes, como Darío Burbano, Jesús Isijara, son jugadores con muy buen pie que me han podido habilitar. La verdad es que estoy muy a gusto con todos”.

Entrevista: Goles son amores

-¿Cómo va tu adaptación al fútbol mexicano?

-Muy bien, muy contento. Muy a gusto con todo lo que me encontré aquí en Atlas, en Guadalajara sobre todo. Obviamente me ayudó mucho convertir rápidamente goles, porque se conocía la situación que venía atravesando el club, eso me dio confianza, pero no me puedo quedar con eso.

-¿Qué has visto de Chivas, tu siguiente rival?

-Tiene un juego muy intenso, tiene un buen manejo de pelota, sobre todo de mitad de la cancha para adelante son muy intensos. Tiene una defensa muy aguerrida, pero trabajando y siguiendo por la línea que venimos en estos días, creo que podemos llevarnos la victoria.

-¿Crees que tienes la responsabilidad de ser el hombre gol del Atlas?

-Responsabilidad ninguna. Creo que es un lindo momento el que estoy atravesando, porque llegué y de inmediato pude convertir y eso hizo que pudiera ayudar al equipo, pero no me quedo con eso, tengo que seguir creciendo, no me puedo conformar con esto, porque estaría en el camino incorrecto.

-¿Qué te ha sorprendido del mundo Atlas?

-Me sorprendió la magnitud de la gente. La verdad es que es una afición muy grande, que apoya mucho, se nota la ansiedad por lograr títulos y estamos por el camino correcto para poder dar ese salto, pero falta mucho y tenemos que seguir trabajando.

-¿Para qué está Atlas en el Clausura 2019?

-Está para seguir creciendo. Creo que venimos demostrando que tenemos un plantel bueno, con buenos jugadores, desde la humildad y callados trabajando, creo que vamos a hacer mucho ruido.

-¿Te has trazado alguna meta para este torneo?

-No tengo ninguna meta en específico, esto es partido a partido y quiero seguir creciendo, quiero seguir haciendo las cosas bien y no me puedo meter en ese camino.

Ficha Técnica

Nombre completo: Facundo Barceló Viera

Apodo: “Comandante”

Posición: Centro delantero

Fecha de nacimiento: 31/03/1993

Lugar de nacimiento: Florida, Uruguay

Edad: 25 Años

Estatura: 1.85 metros

Peso: 77 kilogramos

Se apuntan para anotarle a Chivas

Ha arrancado en el 11 titular en las seis jornadas del Clausura 2019, con una cuota de tres tantos anotados. EL INFORMADOR / F. Atilano

Ya con la playera rojinegra bien puesta, Osvaldo Martínez y Jesús Isijara levantan la mano para anotarle a Chivas en el Clásico Tapatío, aunque para ambos lo más importante es que el Atlas salga victorioso del Estadio Akron el sábado por la noche.

"A veces escuchaba mi nombre para ir a tal o cual equipo, incluido Chivas, pero nada se concretó. Ahora estoy en Atlas, pensando sólo en este equipo”. Jesús Isijara, volante del Atlas

Recién llegados a la organización, ambos elementos saben de la importancia que tiene hacerle gol al Rebaño, en la víspera del duelo que enciende las pasiones de los habitantes de esta ciudad.

“Siempre es diferente marcarle a un equipo como Chivas, pero de mil amores cambiaría un gol mío por una victoria del Atlas”, afirma de entrada Osvaldo Martínez, quien ya sabe lo que es anotarle al Rebaño, pues lo hizo con América. “Para nosotros es muy importante ganar este partido no sólo por lo anímico, sino porque ambos equipos estamos separados por sólo un punto, así que ganar significa irnos a los primeros tres del torneo, pero perder es equivalente a quedar fuera de los primeros ocho”, completó.

En su primer torneo con el Atlas ha marcado dos goles en la Liga y ha sido titular en los seis juegos disputados. EL INFORMADOR / F. Atilano

El paraguayo aclaró que no hay odio hacia las Chivas. “Los respeto como rival por lo que han hecho, porque es un equipo que ha ganado mucho en México y cuando yo jugué en América era salir con todo a enfrentarlos, por eso son Clásicos, porque siempre sales a ganar. Estoy ansioso de jugar ese partido y de que la victoria sea para nosotros”.

"Antes que nada hay que disfrutar estos partidos, porque un Clásico no se vive todos los días”. Osvaldo Martínez, volante del Atlas

Osvaldito sabe lo que significa jugar este tipo de encuentros. “Todos los Clásicos tienen un sabor especial, no es un partido cualquiera, estás en el ojo de todo México y viste mucho ganarle a Chivas, es el rival de la ciudad”.

Por su parte, Jesús Isijara también se apuntó para mecer las redes rojiblancas el próximo sábado. “Obviamente ya me soñé anotándole a Chivas en su estadio, pero sobre todo me soñé ganando. Ojalá se puedan dar ambas cosas”.

Isijara aclaró que no siente miedo por jugar en un marco como el Clásico Tapatío en el Estadio Akron. “No, para nada, me ha tocado jugar muchos partidos ahí y aunque éste es diferente, la verdad no hay miedo, lo que hay son ansias de ya salir a jugar”.

Con pasta de ídolo

Con apenas seis partidos de Liga vistiendo la playera del Atlas, Osvaldito Martínez se empieza a ganar el corazón de la afición rojinegra, algo que el guaraní reconoce. “Estoy muy agradecido con la gente por el cariño que me ha demostrado, pero también hay que hacerles entender que no hemos ganado nada todavía, que esto es un camino largo, pero que lo estamos haciendo bien. Este equipo tiene un gran compromiso y mucha responsabilidad por portar esta playera”.

Un día antes, el técnico de Chivas, José Cardozo, alabó a Osvaldo, algo que agradece el volante rojinegro. “Obviamente agradezco las palabras de Pepe (Cardozo), pero Atlas está haciendo muy bien las cosas en lo colectivo, no sólo yo. A mí me ha tocado anotar, pero con ayuda de mis compañeros, así que lo más importante es que el sábado, anote quien anote, el equipo gane”.

Terna arbitral

Jorge Isaac Rojas fue designado como árbitro central para el Clásico Tapatío del próximo sábado en el Estadio Akron. Rojas estará acompañado en las bandas por Pablo Hernández Luna y José Alfredo Cruz.