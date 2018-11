Sin NFL: no los calienta ni el Sol

La decisión de la NFL, que mudó de sede el partido de temporada regular que se iba a realizar el próximo lunes en el Estadio Azteca, dejó a muchos mexicanos decepcionados, enojados e inquietos sobre las repercusiones que podría tener este episodio en el futuro de la relación con la Liga.

Los Rams y los Chiefs se enfrentarán el lunes por la noche en un aguardado duelo entre los equipos con los mejores récords en cada Conferencia, ambos con marca de 9-1. El encuentro se avizoraba como el mejor jamás disputado fuera de territorio estadounidense. Y México se lo perdió.

“Me siento desolado, enojado y avergonzado, todo eso junto”, dijo el ex pateador mexicano de los Giants de Nueva York, Raúl Allegre, quien trabaja como analista para la cadena ESPN. “Estoy tratando de discernir cómo en mentes pequeñas cupo la irresponsabilidad de no preparar un partido de esa magnitud. Sé que el mundo no gira alrededor de la NFL, pero este evento le da realce no sólo al deporte en México sino al país, y que lo hayan tomado a la ligera, me parece inconcebible que se tomara a la ligera”.

“Tenemos que aprender de esta experiencia para que no se repita en el futuro”, dijo Horacio De la Vega, director del Instituto del Deporte de la capital. “Todo mundo tiene que asumir su propia responsabilidad, yo creo que la gente que cuida el pasto del Azteca debió poner más atención en algo como es la superficie de juego pero eso no sucedió así”.

Muchos aficionados están molestos también porque ya habían reservado y pagado vuelos y hoteles, cuyas tarifas difícilmente se les reembolsarán.

“Estoy tratando de discernir cómo en mentes pequeñas cupo la irresponsabilidad de no preparar un partido de esa magnitud. Sé que el mundo no gira alrededor de la NFL, pero este evento le da realce no sólo al deporte en México sino al país

“Yo estoy muy enojado porque ya tenía mis vuelos comprados y me cancelan a la mera hora. Ya prometieron que nos van a reembolsar el dinero del boleto pero ¿quién se hará responsable por todos los demás gastos?, ¿a quién le reclamo eso?”, dijo Víctor Reynoso, un aficionado de los Rams que planeaba viajar a la capital desde la norteña ciudad mexicana de Monterrey.

Por ahora es incierto lo que ocurrirá luego de que Televisa fue incapaz de presentar un campo con las condiciones mínimas requeridas para un partido de la Liga. Varios dueños de la NFL ha expresado dudas sobre futuros encuentros en el Estadio Azteca.

El sindicato de jugadores presionó por el cambio

Una lesión provocada por las malas condiciones del campo del Estadio Azteca hubiera entorpecido las negociaciones para el próximo contrato colectivo entre la NFL y la Asociación de Jugadores (NFLPA), que empezarán antes de 2021.

La NFL y la Unión accedieron al actual contrato por 10 años, el 25 de julio de 2011. El acuerdo se celebró después de 132 días de paro, por lo que se espera que el nuevo acuerdo esté lleno de exigencias de los jugadores.

“Es preferible perder un partido que poner en riesgo el negocio de los juegos internacionales. Una lesión de algún jugador hubiera sido un arma muy poderosa para el Sindicato”.

El Gobierno federal y la NFL mantienen una relación de partidos en México hasta 2021, año en que concluye el contrato colectivo con la NFLPA.

“Yo estoy muy enojado porque ya tenía mis vuelos comprados y me cancelan a la mera hora. Ya prometieron que nos van a reembolsar el dinero del boleto pero ¿quién se hará responsable por todos los demás gastos?, ¿a quién le reclamo eso?”, Víctor Reynoso, aficionado de los Rams

El martes, cuando se realizó la inspección del pasto del Azteca, el sindicato fue el que presionó para que el Monday Night entre Chiefs y Rams se mudara de Ciudad de México a Los Ángeles.

Desde que la NFLPA tuvo conocimiento del mal estado del pasto que fue instalado en julio, puso bajo la lupa el partido.

En la mañana y tarde de ayer, equipos de trabajo de la Secretaría de Turismo, Televisa y NFL México sostuvieron un par de reuniones en las que intercambiaron información para salvar el acuerdo que se tiene con la Liga, de tres partidos más.

Fuentes dentro de la reunión aseguraron que la inversión de 14.5 millones de dólares que hizo el Gobierno Federal a cambio del Monday Night, no se perderá, ya que en el contrato se incluyó una fianza.

El secretario de turismo, Enrique de la Madrid, ofrecerá hoy una conferencia en la que dará a conocer la cifras del dinero que se dejará de obtener en cuestión de proyección, por no tener el partido de la NFL en México, que a largo plazo puede ser mejor que tener una lesión.