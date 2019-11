Sin Cara renuncia a la WWE

El luchador mexicano Sin Cara anuncio a través de su cuenta oficial de Twitter que deja la WWE, organización de lucha libre de Estados Unidos.

Según el comunicado, vienen los mejores años de su carrera y los quiere aprovechar de otra manera no dependiendo de una sola empresa como WWE. "Estoy tan agradecido por la oportunidad que me dieron, sin embargo me doy cuenta que estoy en un lugar donde no se me valora como atleta o talento".

Jorge Luis Arias es su nombre real y estuvo en dicha organización desde el año 2009 y su última gira con la marca RAW se realiza por Europa y culminará el 13 de noviembre en Zurich, Suiza.

AJ