Sí se pudo... caer más bajo

Chivas vive sumido en una profunda crisis de resultados al marcar la peor participación de un equipo mexicano en la historia del Mundial de Clubes, cayendo en penales ante el Esperánce de Túnez, tras empatar a un gol en tiempo regular, siendo sexto lugar en la justa.

El Guadalajara de nueva cuenta se fue al frente en el marcador, pero la historia de mal manejo de partido se repitió. Ni siquiera un par de expulsiones a elementos del equipo africano en el último cuarto de hora de partido pudieron levantar a un Rebaño que agrava su momento y la pena de sus aficionados.

Y pese a que el club rojiblanco grabó su nombre en los libros como el peor equipo en la historia representando a México en el Mundial de Clubes, José Saturnino Cardozo dice haberle dolido más la derrota del sábado ante el Kashima. El argumento del paraguayo es que Chivas no perdió en el tiempo regular ante el campeón de África.

“La derrota que tuvimos ante Kashima me dolió mucho más porque hoy perdimos en penales, es mucha cuestión de suerte el tema de los penales. Habíamos hablado de tener seguridad al definir en una zona y lastimosamente fallamos, pero son cosas que suceden en el futbol, no hay culpabilidad hacia los jugadores”, señaló el técnico del Rebaño.

El mismo timonel reiteró que se sienten molestos por el papel del equipo en el Mundial de Clubes, sobre todo ante su afición, pero también se siente en deuda con los dueños.

“Es una lástima lo que pasó porque se hizo un gran esfuerzo de parte de la directiva, de parte del dueño, nos brindó todo lo que nosotros habíamos pedido para este Mundial de Clubes y nosotros fallamos; fallamos con el dueño, con la directiva y fallamos con nuestra afición que se hizo presente (...) Estoy dolido y molesto. No tenemos cara para mirar a nuestra gente”, concluyó el estratega paraguayo.

Pulido reconoce limitaciones

El delantero Alan Pulido, quien renovó con el club por los siguientes dos años, afirmó que el plantel del Guadalajara es limitado.

“De repente por ahí se han ido jugadores que han sido muy importantes para el equipo, pero no queda mas que seguir trabajando, obviamente con la ilusión y el sueño de quedar otra vez campeón”, dijo el atacante.

Pocos van a la despedida

De los casi dos mil aficionados rojiblancos que se pudieron ver en el debut mundialista ante el Kashima Antlers de Japón, ayer no fueron ni la mitad al duelo ante el Esperánce de Túnez y los que estuvieron ahí levantaron la voz contra José Luis Higuera, a quien le exigieron su salida con cánticos, abucheos e insultos.

La mayoría de la afición rojiblanca culpa al directivo por el mal paso del equipo, a quien le sigue reclamando el desmantelamiento del plantel, así como la salida de Matías Almeyda para que llegara José Saturnino Cardozo al banquillo.

Momentos clave

Chivas hace soñar

Como suele ocurrir con el Rebaño cuando se pone al frente en el marcador, en esta ocasión no fue diferente, los tapatíos hicieron soñar a sus aficionados al ponerse arriba en la pizarra con gol de Gael Sandoval de penal, el cual fue marcado por el VAR, por falta cometida sobre Ángel Zaldívar.

De vuelta a la realidad

Chivas no sabe manejar las ventajas y ante el cuadro tunecino no fue la excepción. Otro penal marcado por el Video Arbitraje hizo que el cuadro tapatío se viera igualado en el marcador y de ahí ya no se pudo reponer, al grado de que incluso pudo perder el juego en los 90 minutos.

Los malditos penales

Así como avanzaron al Mundial de Clubes derrotando a Toronto en la Final de la Concachampions, Chivas recibió una dosis de su propia medicina, al fallar tres penales. Marín, Vanrankin y Brizuela erraron, mientras que Orbelín Pineda, uno de los que sí anotaron, se despidió de la afición concretando.