Si mi tiempo con la Selección ha terminado, no pasa nada: Guardado

El volante Andrés Guardado aseguró que si su tiempo con la selección mexicana de futbol ha llegado a su fin lo aceptará sin problema alguno, pero dejó en claro que nunca se ha negado a ser tomado en cuenta.

El jugador del Betis de España no ha sido llamado para tomar parte del Tri en los cuatro partidos amistosos que ha disputado, luego de la Copa del Mundo Rusia 2018.

"Al final han sido decisiones, no sé si del Tuca (el técnico Ricado Ferretti), de la Federación y si ellos creen que mi tiempo con la Selección ha terminado, bueno entonces ha terminado, no pasa nada", dijo.

El tapatío recordó que él siempre ha estado con la disposición total de defender los colores del representativo mexicano, ya que "hasta que me echen, estaré dispuesto con la Selección".

En declaraciones a TDN, el jugador descartó haberse negado a ser convocado, al enfatizar que "nunca, nunca, eso es totalmente mentira".

El cuatro veces mundialista dejó en claro que no había hablado sobre este tema porque no considera necesario tener que refutar situaciones que son falsas.

"Tampoco me gusta salir en momento y decir: esto es mentira o desmentir cada noticia, no puedo ponerme a desmentir todo porque no viviría, pero yo nunca he dicho que no quiero ir", sentenció.

RR