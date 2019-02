Si Pulido cabeceara más, jugaría en el Manchester City: Cardozo

De cara al Clásico con Atlas, el técnico de Chivas José Saturnino Cardozo analizó las características de su delantero Alan Pulido, de quien destacó la técnica, con la excepción del cabeceo.

"Es un jugador que a lo mejor no es un nueve clásico, pero es un nueve muy difícil de marcar porque tiene todo. Tiene potencia, tiene técnica, tiene definición. Lo único que le faltaba era cabecear un poquito. Si cabeceara, 'Puli' estaría en el City".

El técnico reveló las conversaciones que ha tenido con el delantero, que se caracteriza por salir constantemente del área, alejándose de las zonas donde puede generar peligro.

"No quiero comparar con nadie. A mí siempre me llamó la atención Pulido por los movimientos que tenía, siempre dije que él salía mucho del área, muchas veces por él; él mismo sale a buscar, porque le cuesta muchas veces jugar de espaldas. Lo que le digo es que no tiene que jugar de espaldas, tiene que jugar perfilado, salir de la marca para volver a arrancar".

Cardozo comparó su carrera con la de Pulido. El ahora técnico de Chivas tuvo una breve experiencia en el futbol suizo, una historia que cree hubiera podido ser diferente de haber contado con las características del tamaulipeco.

"Si yo tenía esa técnica a su edad, segurísimo que jugaba en un equipo mucho más grande en Europa. Yo me fui a los 18 años a Europa, pero era muy torpe con la pelota. Aprendí bastante y me costó adaptarme en Europa por la velocidad a la que se juega".

RR