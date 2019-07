Shane Lowry, cerca de la gloria

El irlandés Shane Lowry dio catedra de golf con una increíble ronda de ocho debajo de par, 63 golpes, en donde no cometió un solo error y marcó ocho birdies. A pesar de haber fallado algunos golpes desde el tee, que le causaron algunos problemas, Lowry se mantuvo impecable sobre el green con lo que salvó grandes pares de prácticamente todas las distancias.

Además, el irlandés batió el récord del total de 54 hoyos más bajos (197, -16) en la historia del British Open y empató a Ernie Els con el segundo mejor resultado en la historia de los Majors. Los récords no serán suficientes si Lowry no consigue la victoria hoy, pues iniciará con una amplia, más no definitiva, ventaja de cuatro golpes sobre el inglés Tommy Fleetwood.

A pesar de la cómoda ventaja del irlandés nada está escrito, ya que tiene a 10 jugadores detrás de él con hasta 7 golpes de distancia. Sin embargo con unas condiciones como las que se espera en la última ronda de juego, más de alguna vez se ha visto que el liderato cambia constantemente y no necesariamente el que inicia en primer lugar termina victorioso al final del día.

Dentro de ese grupo, siete jugadores (incluyendo a Lowry) buscan su primer torneo mayor y los otros tres conocen ya el sabor de la victoria como es el caso de Jordan Spieth, ex campeón del Abierto Británico, o Brooks Kopeka, campeón de tres de los últimos seis Majors.

Sin lugar a duda, la última ronda del Abierto Británico traerá gran espectáculo para los fanáticos del golf en un complejo Royal Portrush que se ha mostrado, durante toda la semana, en condiciones ideales y ha permitido a los jugadores demostrar de un gran golf en el último torneo mayor de la temporada.