Serbia promete mantener la intensidad ante Suiza

El capitán serbio, Aleksandar Kolarov, sabe que después del triunfo en su presentación en el Mundial, Serbia no puede bajar la intensidad ante Suiza.

Dos empates podría alcanzar para asegurar un lugar en los Octavos de Final, pero con Brasil en puerta para su último duelo del Grupo E, vencer a los suizos es esencial para el equipo de Mladen Krstajic.

“Si hacemos cuentas y empezamos a jugar por el empate, entonces no tendremos éxito”, dijo Kolarov. “Desde luego que queremos ganar”.

Kolarov anotó un gol de tiro libre a los 56 minutos para el triunfo de 1-0 sobre Costa Rica. Krstajic anhela que sus delanteros sean más incisivos ante Suiza.

El estratega parece conservar la fe en el atacante Aleksandar Mitrovic, autor de seis goles durante las eliminatorias pero sin puntería ante Costa Rica.

“Sé de sus cualidades, todos lo saben”, comentó el técnico. “No pudo marcar (ante Costa Rica) pero lo mantendremos ahí para los próximos partidos”.

Es poco probable que Mitrovic tenga un día sencillo frente al bloque defensivo y el mediocampo de Suiza, que maniató a Brasil en un empate 1-1 en su encuentro inicial.

El potente cabezazo de Steven Zuber en la segunda mitad igualó el marcador después de que Philippe Coutinho pusiera a Brasil al frente con un espectacular disparo de media distancia.

Unos de los pilares de Suiza fue el mediocampista Valon Behrami, cuyas oportunas barridas y marcaje sobre Neymar mantuvieron a raya al jugador más caro del mundo durante gran parte del encuentro. Pero debió ser reemplazado a 20 minutos del final por molestias en el muslo.

El técnico de Suiza, Vladimir Petkovic, se expresó aliviado cuando las evaluaciones no revelaron una lesión grave en la pierna de Behrami, el primer suizo en disputar cuatro Mundiales.

Behrami no entrenó el martes a la par de sus compañeros, pero se prevé que esté en buenas condiciones para jugar contra Serbia, que busca ubicarse en Octavos de Final por primera vez desde 1998, cuando aún era conocida como Yugoslavia. El equipo no avanzó de la fase de grupos en 2006 o 2010 y no clasificó para Brasil hace cuatro años.

Ambos equipos son ordenados y tácticos, analizan el rival y así lo demostraron en sus primeros encuentros. No cabe duda que sólo un error en la zona baja puede marcar la diferencia para salir con la victoria dentro del sector E.

HOY EN TV

Serbia vs. Suiza

13:00 horas/SKY 534