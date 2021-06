Ser convocado a Chivas está en mí, nada más: Pavel Pérez

Pavel Pérez está registrado en el Tapatío, pero le han dejado claro que tiene la chance de jugar en el equipo del Guadalajara que dirige Víctor Manuel Vucetich, lo cual le motiva para dar lo mejor en espera de ser convocado por el “Rey Midas” a algún partido, mientras eso sucede, se prepara fuerte con el equipo, en la pretemporada en Isla Navidad.

“La oportunidad que me están dando de hacer pretemporada con el primer equipo, es prácticamente ponerme la chance en mis manos de ser convocado por Vucetich, sé que está en mi nada más y debo aportar lo máximo, porque hay una final en la que quedé a deber ante Pumas (segunda división) y es momento de mostrarme”.

¿En dónde se siente mejor Pérez, dentro de campo?

-Desde pequeño siempre me gustó jugar por el centro, me gusta tener mucho el balón, uno se adapta a las necesidades y exigencias que quiere el técnico en turno. Igual cuando expulsan a alguien, me adapto y en el Tepa me tocó jugar en varias posiciones que no había actuado anteriormente. La que más me gusta, que no la cambiaría por nada, es por el centro, de enganche.

Estoy consciente que si me piden jugar en otra posición que no sea la que me gusta más, la haré encantado, por fuera también me gusta mucho y quizá, uno no sabe, destaque más, entonces siempre hay que estar dispuestos, quizá de contención también.

¿Qué has cambiado ahora para estar en Chivas?

-Desde aquí, en la pretemporada se ganan los puestos, hay detalles que hacen a uno dar el salto que siempre se busca, disciplina, atención, profesionalismo, siempre estar dispuesto y la responsabilidad en todos los sentidos.

¿Cómo llegó Pavel Pérez al Guadalajara?

-Entré a los 14 0 15 años, le decía a mi papá que quería conocer a los jugadores de primera división y él me dijo que si quería probarme, a lo cual le dije que sí. Fui a unas visorias, me quedo en divisiones inferiores y me citaron en La Gigantera, alrededor de tres años ahí me quedé, en tercera y luego Sub-20. No me tocó jugar, estuve mucho en tiempo en la banca, no tuve mucha participación”.

