Selección Mexicana de beisbol viajará este jueves a Tokio

Después de cerrar con paso perfecto su participación en la primera ronda del Premier 12, este jueves la selección mexicana viajará a la ciudad de Tokio para encarar la denominada Súper Ronda de este torneo que otorgará dos boletos a los Juegos Olímpicos del próximo año.

Juan Gabriel Castro, manager de la novena tricolor, fue quien especificó el itinerario de México antes y después de su arribo a tierras japonesas.

“Este miércoles salimos a la Ciudad de México en la tarde, y en la madrugada del día 7 salimos a Japón. Creo que tenemos dos días de práctica antes de empezar el primer juego el día 11, si no me equivoco. No vamos a tener juegos de preparación porque no hay equipos contra quién jugar, vamos a practicar y a jugar el torneo”.

“Sobre los equipos que ya están por allá adaptándose, creo que todo puede ser ventaja o desventaja, en realidad no le ponemos mucha atención a eso, me siento confiado de la manera en que los muchachos han estado jugando y haciendo su trabajo, y creo que van muy bien preparados para la segunda ronda”, compartió Castro.

México, quien fue local dentro del Estadio de los Charros de Jalisco durante la primera ronda del torneo, avanzó con paso perfecto después de imponerse los representativos de República Dominicana, Estados Unidos y Holanda, situación que aumenta las expectativas del equipo rumbo a una posible clasificación a la justa veraniega del siguiente año.

Alí Solís seguirá con el equipo

El cátcher Alí Solís tuvo un desafortunado accidente durante el último juego ante Holanda, pues debido a que recibió un bolazo en la rodilla, tuvo que abandonar el encuentro para ser atendido por los médicos del equipo.

Ante esta situación, el manager Juan Gabriel Castro adelantó que pese al golpe, Solís se encuentra en condiciones de viajar a Tokio este jueves.

“Se le inflamó un poco la rodilla, parece ser que no es nada serio, parece que nada más es el golpe, trae un poco de inflamación, trae dolor, ya le hicieron tratamiento y le van a seguir haciendo terapia más tarde. Ahorita acabo de hablar con él precisamente, me dice que sí le molesta la rodilla pero que el doctor le dijo que parece ser que no es nada de cuidado, esperemos que el día de mañana se sienta mucho mejor. Él me dice que él está listo, que él va a Japón, entonces la actitud ahí está”, finalizó Castro.

