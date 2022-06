Gerardo "Tata" Martino ofreció una conferencia de prensa previo al encuentro amistoso que sostendrá la Selección Mexicana ante su similar de Uruguay y fiel a su estilo, se mostró muy ecuánime y honesto. El estratega del Tricolor, confesó que Uruguay no era la selección que estaban buscando como parámetro de Argentina y reveló que le hubiera gustado también conseguir un duelo ante un combinado europeo.

La razón es sencilla. Según el "Tata" Martino, los Uruguayos tienen un combinado nacional de mucho nivel, pero no le ve similitud alguna con la Argentina de Lionel Scaloni.

"Uruguay no marcaría una similitud con Argentina, salvo que son dos equipos sudamericanos que están compuestos por excelentes individualidades, pero en lo grupal, se mueven con diferentes estructuras. Es muy fácil, conseguimos los rivales que podemos conseguir, no siempre se pueden elegir los rivales que queremos o necesitamos. Tratamos de conseguir rivales similares, no es fácil, nos está costando terminar de confirmar los rivales, me hubiera gustado jugar con un rival europeo y resulta que tienen Nations League, desde ese lugar se explica, es fácil observar desde afuera”, detalló.

No obstante, el "Tata" Martino también le dio el mérito a la Selección charrúa, pues considera que tiene mucha calidad y que sus jugadores son parte de grandes equipos en el mundo.

“También tenemos rivales excelentes, muy buenos. En cuanto a la calidad, no hay motivo de discusión o polémica. el rival de mañana tiene jugadores en los principales equipos del mundo. Cuando tienes en una selección a un volante que ganó la Champions con el Real Madrid, otro del Tottenham, otro del Atlético de Madrid, tienen mucha calidad”, destacó.

