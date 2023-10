El Inter Miami CF finalizó con su participación en la temporada de la Mejor League Soccer (MLS) debido a que no pudieron alcanzar el puntaje necesario para continuar en playoffs. Al finalizar su último juego en contra del Charlotte FC, en dónde perdieron con un marcador 1-0, el técnico argentino participó en una rueda de prensa en donde tuvo un percance con un periodista.

“Tata” Martino es recordado en la historia de la Selección Mexicana por la eliminación en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, cosa que no había sucedido desde Argentina 1978. Después de esto, el “Tata” dejó su puesto en el TRI para ocupar el de técnico del Inter Miami.

Durante la conferencia, Martino fue cuestionado sobre cómo tomaba el fracaso del Inter Miami y, además, si tenía alguna opinión sobre el trabajo de Jaime Lozano y sobre el hecho de que se comenta que “Jimmy” ha tenido un mejor desempeño que él. Como era de esperarse, al argentino no le agradó mucho la pregunta y expresó lo siguiente:

“Vino con todo, con los tapones de punta usted esta noche. Usted no es mexicano, ¿no? Si juega mejor la Selección de México bienvenido sea, significa que ha sido para bien y por supuesto que las comparaciones no sé si habría que hacerlas. Lo que hay que hacer es apoyar el proceso que empezó y que termine en buena forma. Vamos a otro, me falta mucho el respeto usted a mí, por ser un hombre grande”.

