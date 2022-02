Selección Mexicana: Sin autocrítica y baja de nivel

¿Es culpa de Gerardo “Tata” Martino el fallar frente al marco rival?, ¿el técnico manda a que no puedan levantar el balón en un tiro libre?, ¿Martino ordena que se falle en rechaces y se deje botar el balón en defensa? Más allá de que el hilo suele cortarse por lo más delgado, los jugadores de la Selección mexicana han tenido gran responsabilidad del paso irregular que lleva el equipo en la Eliminatoria rumbo a Qatar 2022.

La autocrítica es una virtud en el ser humano, la cual sirve para mejorar y seguir creciendo. En los jugadores del Tricolor pareciera que ha dejado de existir. Culpan a otros de generar un entorno crítico hacia el equipo, sobre todo a exfutbolistas que ahora son analistas de televisión.

Es el caso de Guillermo Ochoa, quien dijo que “Gerardo Martino es la cabeza de todo este grupo. Es el líder desde el día uno. Ahora resulta que la Eliminatoria es fácil. La gente que trabaja con ustedes (del canal que transmite al Tricolor) lo sabe y a veces se les olvida lo que pasa acá”, declaró el portero.

Equipos dominantes de sus áreas siempre han existido y se mantienen. Brasil y Argentina en Conmebol; Alemania, España, Francia, Italia, Inglaterra en UEFA; Japón, Corea y Australia en Asia; Nigeria, Costa de Marfil o Camerún en África, entonces ¿por qué a México se le complica cada dos años, tanto en Copa Oro, como en Eliminatorias mundialistas?

¿Por qué el Tri deja de ser el equipo más fuerte de la Concacaf, argumentando que los rivales han crecido, como Estados Unidos, Canadá, Panamá o Costa Rica?

El portero del América no es el único que ha hecho gala de nula autocrítica, lo mismo sucede con “vacas sagradas” como Andrés Guardado, Héctor Moreno y Héctor Herrera, quienes podrían estar viviendo sus últimos meses como seleccionados nacionales.

Estos cuatro jugadores, todos capitanes del Tricolor en su momento, viven una notoria baja de juego. Han dejado de ser fundamentales en sus equipos. Héctor Moreno dejó el futbol extranjero para regresar a México con el Monterrey.

Andrés Guardado y Héctor Herrera no son titulares en sus clubes en el futbol español, y cuando vienen a la Selección mexicana, reflejan no pasar por su mejor nivel futbolístico.

Ochoa es el mismo caso. Con América ha evidenciado no ser el mismo de antes.

¿Será que al final del octagonal sea cuando reconozcan, que no están al nivel que ellos piensan que tienen?

Aunque anotó un tiro penal, el delantero del Tri se perdió varias opciones el miércoles en el Azteca. IMAGO7/A. Suárez

Fallé como nunca antes: Raúl Jiménez

De los pocos sensatos para admitir que el equipo no está jugando de acuerdo a su potencial, es el centro delantero Raúl Alonso Jiménez.

El atacante de los Wolves de la Liga Premier, reconoció no haber tenido una buena noche a la ofensiva, aunque encontró anotar por la vía del penal.

“Siempre estuvimos unidos, nunca dejamos de intentar, fallamos mucho, yo en lo personal fallé como nunca antes, yo creo, pero cayó el gol. Era ganar o ganar, estamos ahí, estamos peleando, tal vez no como quisiéramos jugar, pero sacamos los resultados, siete puntos de nueve posibles, creo que es algo bueno para esta Fecha FIFA, y ahí estamos en la pelea”, dijo Raúl Jiménez.

Además, el exdelantero del América espera pronto tener un buen partido con el Tricolor y que los goles lleguen por racimos.

“Siempre el delantero está expuesto a eso, habrá días en que sea como hoy (miércoles) que no estuve fino, que no se me dio el gol, no tuve la puntería que hubiera querido, pero habrá otros partidos en donde esté ahí y pueda marcar más goles”, apuntó.

Jiménez disputó los 90 minutos ante los canaleros, anotando un gol, ejecutando cuatro disparos, dos de ellos a portería y ganando seis de 18 duelos.

LESIONADO OTRA VEZ

Hirving Lozano, reportado con luxación

El delantero mexicano Hirving Lozano sufrió una dislocación del hombro derecho en el partido ante Panamá por las eliminatorias mundialistas de la Concacaf y será examinado cuando regrese a Italia, informó ayer el club Nápoles.

Lozano chocó hombros con el lateral panameño Michael Murillo, en la disputa por una pelota a los 62 minutos del encuentro celebrado que México ganó 1-0. El “Chucky” tuvo que ser relevado y trasladado a un hospital al Sur de la capital mexicana.

“El jugador será sometido a exámenes posteriores a su regreso a Italia, informó el club.

Lozano ha sido afectado por lesiones en las últimas convocatorias con el Tri.

El verano pasado, jugando por México, también chocó con la cabeza con el portero Marvin Phillip de Trinidad y Tobago y quedó fuera de la Copa de Oro. Estuvo 35 días alejado de las canchas.

Ahora se podría perder cinco semanas de actividad.

AP