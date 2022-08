Una vez más Miguel "Piojo" Herrera ha vuelto a opinar de la Selección Mexicana y su entrenador, Gerardo "Tata" Martino a unos días de que el Tricolor enfrente un amistoso ante Paraguay. Y las críticas de Herrera llegan pese a que él antes ha dirigido a la Selección Nacional y sabe cómo se maneja.

El 80 por ciento de estos jugadores, no irán al Mundial, sólo los están toqueteando

Como es una costumbre en él, para bien y para mal, el "Piojo" no se guardó nada y señaló que el partido de la Selección Mexicana, al no ser en fecha FIFA no sirve para nada, porque además el "Tata" Martino convocó a jugadores que en su mayoría ni siquiera asistirán al Mundial de Qatar 2022 y que si es bajo el argumento del futuro, ni siquiera se tienen las garantías de que el argentino siga al frente del Tricolor.

"Creo que toquetear jugadores por toquetear en estos juegos no sirve; el 80 por ciento de los jugadores no va a estar para el Mundial y eso que van 26 a la copa del Mundo. No es bueno toquetear jugadores. Dirán que es a futuro pero no sabemos si este mismo técnico sea el que va a estar después".

Miguel Herrera indicó que si bien la Selección de Paraguay es un rival de gran nivel, el hecho de que no sea en fecha FIFA convierte al partido en un "molero" más.

"Es muy bueno, pero el juego por las fechas (que no son Fechas FIFA), no aporta mucho. Son los moleros, como decía Ricardo Ferretti", dijo el estratega.

Si bien el técnico de los Tigres primero se quejó de que convoquen jugadores de su equipo, también reclamó que a otros de sus futbolistas no los han tomado en cuenta.

"Al único que no le han hecho justicia es a (Diego) Reyes, habiendo necesidad de gente ahí, el Flaco lo está haciendo muy bien. Diego ya tuvo procesos, Mundiales… Lo de Juan Pablo Vigón, pues si no lo llamó antes, menos ahora", agregó Miguel Herrera.

Lo que es un hecho es que los jugadores de Tigres llamados por el "Tata" Martino tendrán que acudir al llamado, pese a la molestia que pueda generarle a Miguel Herrera y los demás entrenadores.

JL