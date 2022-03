Retumbó el Cielito Lindo y es que… ¡Nos vamos a Mundial! La Selección mexicana de futbol lo logró y ahora sí es oficial, la clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2022 llegó y el Tricolor estará presente en su octavo certamen de manera consecutiva, ya que desde 1994 no ha fallado a ninguna justa.

La tarea era solo una, vencer a El Salvador y el equipo del “Tata” Martino lo entendió bien, no tuvo problemas, las formas no importaron, si se jugó mal, si hubo inoperancia en el ataque, no importó, lo realmente importante era que México ganara y lo consiguió con marcador de 2-0 en el Estadio Azteca, ante una entrada pobre para ser un partido eliminatorio, que entregaba boleto al Mundial y que traería cosas importantes.

Uriel Antuna entregó un gran partido, fue autor del primer gol del encuentro al minuto 16, mientras que a él le cometieron un penal hacia el final del primer lapso, para que Raúl Jiménez hiciera el segundo al minuto 43.

El primer tiempo lo jugó la Selección con tranquilidad, con llegadas y hasta cierto punto contundencia; sin embargo en el complemento, con la serie de modificaciones, así como el resultado a su favor, el Tricolor se vino abajo, no generó grandes oportunidades, salvo una que falló en la boca del gol Raúl Jiménez, a partir de ahí, no hubo más para el equipo mexicano que se dedicó a sobrellevar el compromiso.

Finalmente llegó el silbatazo del árbitro de Jamaica Oshane Nation y la celebración llegó. El mariachi Gama Mil apareció en el terreno de juego del Coloso de Santa Úrsula para festejar que la Selección Mexicana logró clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Con esto, México avanzó al Mundial en segundo lugar del Octagonal de la Concacaf, gracias a sus 28 puntos, mientras que Canadá, líder de la eliminatoria obtuvo las mismas 28 unidades, pero con mejor diferencia de goles; Estados Unidos por su parte, finalizó la ronda eliminatoria con 25 puntos tras su descalabro en Costa Rica, selección que acudirá al Repechaje frente a Nueva Zelanda.

JL