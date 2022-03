Todavía falta que se juegue este miércoles la última jornada de la eliminatoria de la Concacaf por el boleto al Mundial de Qatar 2022, pero ya están casi listos los bombos que se utilizarán para el sorteo que la FIFA llevará a cabo este 1 de abril, y que definirá a los grupos del torneo intercontinental del futbol. Pero, ¿cómo es que se definen?

Los partidos del cierre de la eliminatoria de Concacaf marcarán el último ranking de la FIFA con el que se definirán los cuatro bombos en los que se repartirán las 32 selecciones que participarán en Qatar 2022.

En el bombo 1 se encontrarán la Selección de Qatar en calidad de anfitriona, así como las primeras siete selecciones mejor ubicadas en el ranking y ya clasificadas, y estas son España, Argentina, Brasil, Francia, Bélgica, Inglaterra y Portugal.

Los países ubicados entre los lugares 8 y 15 estarán en el bombo 2, y son Dinamarca, Países Bajos, Alemania, México o Senegal, Estados Unidos o Senegal, Suiza, Croacia y Uruguay.

De las posiciones 16 a la 23 estarán en el bombo 3, y se trata de las selecciones de Senegal o Túnez, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Canadá.

Mientras que en el bombo 4, donde estarán las selecciones clasificadas ente los puestos 24 al 28 más los ganadores del repechaje al mundial y el vencedor de la última eliminatoria de la UEFA. Estos serán Túnez o Costa Rica, Camerún, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana, el ganador de la repesca entre Australia y Emiratos Árabes, Perú, el ganador de la repesca Salomón vs Nueva Zelanda, y el cuarto clasificado de la Concacaf, además del ganador entre Gales y Escocia vs Ucrania.

No pueden coincidir selecciones de la misma zona en grupos del sorteo

Una de las reglas del sorteo del Mundial de Qatar 2022 indica que en los ocho grupos no puede haber dos selecciones de la misma zona, con excepción de Europa que cuenta con 13 equipos nacionales; en este caso el límite es de dos, y podrán ser hasta 5 los grupos afectados.

Por esto, las selecciones de España, Argentina y Brasil ya saben que en la primera ronda de la Copa del Mundo no podrán enfrentarse a Francia, Bélgica, Inglaterra (UEFA), o a Qatar (Asia).

En el segundo bombo estará Uruguay, que no puede enfrentarse en la primera ronda con Brasil o Argentina al representar a la Conmebol.

Estados Unidos y México no podrán enfrentarse en la fase de grupos al ser ambos representantes de Concacaf. Aunque ya están virtualmente clasificadas y que se puede anticipar que estarán en el bombo 2, todavía esperan que no suceda un desastre como que la primera pierda por más de seis goles ante Costa Rica que aspira al repechaje, mientras que a la segunda le basta con empatar.

En el tercer bombo estarán selecciones europeas como Polonia que no podrán ir a los dos primeros bombos en caso de que ya hayan sido asignadas dos más de la zona. Sin embargo, si solo ha sido elegida una, podrán ser rivales de España, Francia, Bélgica, Portugal, Inglaterra, Brasil, Argentina o Uruguay, por ejemplo.

El ranking de la FIFA definirá que las selecciones de la eliminatoria de África tengan su sitio en el bombo 3 o el 4. Además, también aspiran a estos los conjuntos nacionales de Asia, más el último clasificado de la Conmebol; y para cerrar, estarán pendientes los lugares que ocupen los vencedores del repechaje intercontinental.

La Selección de Gales, que aspira regresar al Mundial después de 64 años, podría llegar al bombo 4.

Así se ven los bombos para el sorteo de Qatar 2022 antes del último ranking FIFA

Bombo 1:

Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal.

Bombo 2:

Dinamarca, Países Bajos, Alemania, México o Senegal, Estados Unidos o Senegal, Suiza, Croacia y Uruguay.

Bombo 3:

Senegal o Túnez, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Canadá.

Bombo 4:

Túnez o Costa Rica, Camerún, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana, Ganador repesca Australia vs Emiratos Árabes, Perú, el ganador de la repesca Salomón vs Nueva Zelanda, el cuarto de Concacaf y el ganador Gales contra el de Escocia vs Ucrania.

Con información de EFE

OF