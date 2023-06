Ya lo dijo el mediocampista Edson Álvarez, al señalar que Jaime Lozano es el técnico ideal para el Tricolor de cara a la Copa del Mundo del 2026, sobre todo por ser mexicano y porque es el que actualmente dirige el proceso, aunque de manera interina en la Copa Oro. En este sentido, Luis Romo estuvo de acuerdo y enfatizó que el “Jimmy” es el timonel perfecto para estar en el banquillo Tricolor.

“Jaime es un tipo capacitado, que tiene una idea muy clara, que la transmite, que se adapta muy bien, nos impulsa, nos da un plus a nuestras características, es ideal que esté él como entrenador”, comentó el volante mexicano.

Romo explicó los porqués de que el equipo se haya visto mucho mejor ante Honduras, que lo mostrado por Diego Cocca durante los cuatro meses de gestión al frente del equipo mexicano.

“Creo que con Diego más que lo que se habla dentro, es que se dice cualquier cosa que se lleva a otro sentido, con Diego había mucha comunicación, el partido con Estados Unidos fue el peor, al día siguiente hablamos todos, contra Panamá no fue el mejor partido, pero sabíamos que teníamos que ganar. Se decía que no estábamos cómodos, pero no están ni cerca de la realidad, sabemos qué es lo que pasa cuando hay un resultado negativo. Con Jimmy, ayuda a que el equipo se sienta relajado, liberado, con Jaime estamos con una idea mejor, pero no teníamos una relación mala, eso es muy diferente”, apuntó Romo.

