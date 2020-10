Selección Mexicana: La Volpe acepta que debió llevar a Cuauhtémoc al Mundial

Ricardo La Volpe estuvo al frente de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Alemania 2006, pero quien no apareció en la convocatoria para la competencia fue Cuauhtémoc Blanco.

Por años esa duda ha estado en la cabeza de muchos, ¿por qué no llevó al Cuauh? Pero por fin rompió el silencio al respecto. La Volpe reconoció que el ahora Gobernador de Morelos tenía que haber estado en el Mundial.

"Nosotros jugamos en la eliminatoria con Costa Rica, Wallace, lateral derecho de Costa Rica, siempre venía al ataque, le digo a Cuauhtémoc, tírate a la izquierda, pasado el partido, cada vez que Cuauhtémoc la agarra ya no tenía la explosión, ya no era el Cuauhtémoc desequilibrante, era el inteligente y pasador, cada pelota que agarró lo hizo muy bien, la aguantó no la perdió nunca y puso el pase de gol a Jaime [Lozano]", explicó el técnico para TUDN.

"Ahí yo ya entiendo que no era ese jugador desequilibrante, explosivo", sentenció el argentino.

El "Bigotón" declaró que de haber sabido que no tendría a Guillermo Franco (por la lesión que sufrió en los amistosos previos al Mundial), el convocado habría sido Blanco.

"Ni era Omar Bravo, ni era 'Kikin', el desequilibrante era el Guille, el goleador de Monterrey, el 10 de San Lorenzo, pero al Guille no lo tuve.

Si yo hubiera sabido que el Guille no se iba a recuperar, el Guille se tenía que haber quedado fuera y haber llevado a Cuauhtémoc, pero yo qué sabía que no se iba a recuperar", aclaró La Volpe.

JL