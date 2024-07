Javier Aguirre asumirá nuevamente el rol de director técnico de la Selección Mexicana con el objetivo de encaminar al equipo hacia la Copa del Mundo de 2026.

En una entrevista para las redes sociales del Tricolor, el estratega expresó su deseo de regresar a su país para aportar su experiencia y conocimiento.

Tras haber pasado 22 años dirigiendo en el extranjero, Aguirre considera que es el momento adecuado para regresar a México y contribuir al proyecto de la Selección Mexicana.

Aguirre también comentó sobre la situación de su predecesor, Jaime Lozano. A pesar de haber apoyado a Lozano, el nuevo técnico entendió que las circunstancias llevaron a la decisión de cambiar de entrenador.

“Sucede que bueno, como pasa en este cargo, los resultados mandan y tomaron decisiones y deciden prescindir de Jaime y me llaman a mí. Es difícil decirle no a la Selección Mexicana, pues si no tiene técnico nacional, si se decidió que no continuara el anterior, pues yo soy mexicano, soy entrenador y yo creo que es algo muy importante”, explicó Aguirre.

La presentación oficial de Javier Aguirre como director técnico de la Selección Mexicana se llevará a cabo el 1 de agosto. En esta misma ocasión, se anunciará a su nuevo auxiliar técnico, Rafael Márquez, quien dejó el Barcelona B para unirse al equipo.

“Siento que es momento de volver a mi país y hacer algo por él”… ��️��️



