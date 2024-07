Incrédula por su logro, pero contenta por hacer historia, Prisca Awiti se dijo orgullosa por haber conseguido la primera medalla en la historia del judo mexicano en Juegos Olímpicos.

La seleccionada mexicana llegó hasta la Final de la categoría de -63 kilogramos , y con esto aseguró la segunda medalla para nuestro país en la justa veraniega de París 2024.

"Es un orgullo hacer historia y no sólo para mí, sino para mi equipo porque creo que esto es un trabajo por equipos y se lo dedico a mis compañeros de entrenamientos, entrenadores, fisioterapeutas, doctores y todos. Esta medalla es para todos ellos".

"No me la creo todavía, como que no me ha caído el 20 de que soy una medallista olímpica, pero me siento muy orgullosa y muy feliz. Desafortunadamente no pudo ser el oro pero estoy contenta con mis peleas de hoy", comentó.

Con su medalla, Prisca se convirtió de un momento a otro en la mejor judoca en la historia de México, hecho que Awiti espera que sirva para impulsar a las nuevas generaciones de mexicanos que practiquen este deporte.

"En México las mujeres estamos muy fuertes, tenemos mucho talento y no creo que sea la última medalla de México. Es un orgullo ganar la primera de judo pero estoy segura de que no va ser la última. Las generaciones que vienen deben de saber que todo es posible", finalizó.

Los Juegos de París 2024 fueron los segundos en la carrera de Prisca , pues en Tokio 2020 también representó a México aunque lamentablemente no superó la primera ronda.

