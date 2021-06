Mucho se dijo que la Selección Olímpica jugaría ante Panamá esta semana y la Selección Mayor lo haría ante Nigeria en Los Ángeles la siguiente semana. Al contrario, todo indica que será una combinación de ambos conjuntos los que disputen los dos compromisos en la Unión Americana y en estos cotejos, el director técnico será Gerardo “Tata” Martino.

Pudo más el compromiso comercial que darle a la Selección Mexcana que asistirá a los Juegos Olímpicos en Tokio un ritmo de juego capaz de ayudar a buscar alguna medalla. En lugar de eso, el “Tata” sacará estos dos compromisos que tiene el Tricolor, mientras que Jaime Lozano seguirá con su trabajo de escritorio, pensando en la justa veraniega.

“Sabíamos desde un inicio que el trabajo de la Mayor sería muy complicado este verano. La Olímpica y los tres refuerzos son jugadores de la Mayor, ya que no son Sub 23, sino Sub 24 también en su mayoría”, indicó el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa. “Debíamos preparar dos Selecciones mayores, una en Copa Oro y otra en Olímpicos, así que para el juego del día 30 será el técnico el ‘Tata’ y para el 3, también será el ‘Tata’”.

AC