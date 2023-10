Por la zona en donde está ubicado México a nivel futbolístico, que es la Concacaf, los rivales a los que suele enfrentar en los partidos de Fecha FIFA son de Centroamérica, en algunas ocasiones de Sudamérica y pocas veces tiene la oportunidad de medirse a selecciones de alto nivel, tal y como sucedió este martes, en donde enfrentó, le hizo partido y al final empató con Alemania en Philadelphia.

Ante esto, el volante mexicano, Edson Álvarez mencionó al finalizar el encuentro, que es momento de enfrentar más veces a este tipo de equipos para seguir creciendo y sumando fogueo para todos los torneos que se avecinan, como la Copa América y la Copa Mundial en casa en 2026.

“Queremos este tipo de partidos, muchas veces no parezcamos los favoritos en el papel, pero si no los jugamos, no lo vamos a saber. Estoy contento por el rendimiento y esfuerzo de mis compañeros, ante una Alemania A, B o C, como sea, pero estamos aprendiendo de esto y esperemos que podamos seguir teniendo este fogueo”, dijo Edson Álvarez.

El jugador del West Ham de la Liga Premier de Inglaterra señaló que el futbolista mexicano tiene la calidad para enfrentar a cualquier rival, incluyendo la Alemania que será sede de la Eurocopa en 2024.

“El jugador mexicano, a lo largo del tiempo ha demostrado que tiene buenas individualidades, hace falta trabajar en lo colectivo, hoy estuvimos compactos, presionamos y enfrente tuvimos a un rival que nos presionó, pero al final tuvimos para ganar”, apuntó.

SV