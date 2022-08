La Selección Mexicana está a unos meses de debutar en el Mundial de Qatar 2022 y antes deberán disputar una serie de amistosos en donde el "Tata" Martino intentará recuperar la mejor versión de sus jugadores, pues en los últimos tiempos las críticas han estado encima del Tricolor e incluso se ha llegado a pensar en un cambio de entrenador.

Con esa posibilidad aparentemente zanjada, pues todo pinta a que el "Tata" es inamovible de aquí al Mundial, son varios los estrategas que han levantado la mano para dirigir a la Selección Mexicana. Tal es el caso de Diego Cocca, Miguel "Piojo" Herrera, entre otros. Pero uno que de momento no había sonado en el radar del Tri es el histórico exjugador Rafael Márquez, quien actualmente dirige al Barcelona B en España.

Sobre la posibilidad de en algún momento dirigir a la Selección Mexicana, Rafa Márquez no pudo ocultar su deseo, pero también fue muy ecuánime en sus palabras.

"Siendo mexicano creo que la ilusión sí está y el sueño de poder ser entrenador de la Selección Mexicana. Hoy en día están muy claros mis objetivos, que es seguirme desarrollando, ir aprendiendo, estoy en un puesto que me puede dar mucho aprendizaje y hasta que no tenga esas garantías, no sabemos cuándo. Ojalá algún día pueda tener esa oportunidad", declaró el ahora entrenador.

Rafa Márquez añadió que además se encuentra con muchas ganas de aprender en el Barcelona y poder emular lo que en algún momento han hecho otros grandes entrenadores surgidos del equipo catalán como Pep Guardiola y Luis Enrique.

JL