Llegó a Tigres, se le puso a su disposición la chequera para traer jugadores, le ofrecieron el banquillo nacional, renunció a los universitarios, arribó con la Selección Mexicana, y ahora, está por vivir un prueba de fuego en dos torneos muy importantes para el conjunto azteca, donde se sabrá si valió la pena dejar vestidos y alborotados a los regios.

La contratación como nuevo entrenador de México se anunció en febrero del presente año, hasta el momento, ha dirigido cinco juegos, dos de ellos como parte de la Liga de Naciones que fueron contra Surinam y Jamaica; mientras que los tres restantes fueron en calidad de amistosos ante Estados Unidos, Guatemala y Camerún.

Hablar de los números del argentino con el cuadro tricolor puede ser un tanto aventurado, pero si se tiene en cuenta la urgencia que tiene México de salir de la crisis en la que se encuentra por los resultados negativos que ha tenido desde ya varios años, merece mencionar el balance.

En el papel, los aztecas no han cambiado mucho ni su estilo de juego, ni los resultados que se tenían previamente, pero tampoco han presentado una derrota, dando un total de tres empates (Jamaica, USA y Camerún) y dos victorias (Surinam y Guatemala).

Ahora, bajo la presión que tiene sobre los hombros ante la exigencia de ganarle a las barras y las estrellas en el partido por la Final Four de la Nations League, Cocca tiene un reto muy grande, y no solo eso, también de frente se tiene el objetivo obligatorio de regresar a la gloria en la Copa Oro 2023 que no se gana desde el 2019; puesto que en el 2021, México no le pudo competir a su acérrimo rival de la zona.

Pareciera que, actualmente, el Tri ha sido dominado y no ha encontrado la manera de ser nuevamente superior ante los estadounidenses, ya que desde el 06 de septiembre del 2019 que se llevó a cabo un partido amistoso, no se les ha podido ganar; a partir de ahí, los vecinos han salido con el triunfo en dos finales: una fue en la Liga de Naciones del 2021 con un marcador de 3-2 después de prórroga y la otra en el partido decisivo por la Copa Oro con la que se quedaron por la mínima diferencia también en tiempo extra y en el mismo año.

Después, se jugaron las eliminatorias mundialistas y en ninguno de los dos encuentros que se sostuvieron se pudo sacar el triunfo para México, quedando una victoria para los yankees y un empate. Ya bajo la dirección de Cocca en este 2023, se volvieron a ver las caras en un duelo de preparación que quedó con un resultado final de 1-1. Han sido ya cuatro años en los que el Tri no recuerda cómo triunfar ante Estados Unidos.

Retomando la otra competición, la Copa Oro, se puede decir que los dirigidos por Diego tienen un grupo a modo para pensar en pasar sin mayores problemas a las fases de eliminación. Estando en el grupo B con Haití, Honduras y Qatar, se espera que los aztecas pasen como primer lugar para aspirar a volver a levantar el trofeo.

