Tras el empate agónico frente a la selección de Camerún, el director técnico del cuadro mexicano, Diego Cocca reconoció que los goles que recibió el Tricolor fueron producto de errores propios, algo que no puede suceder de nuevo si es que se quiere trascender en este verano, en donde México encarará la Nations League y la Copa Oro.

“Había que equiparar la estructura, no equivocarse y esto sirve para crecer, porque los goles fueron errores nuestros, se puede mejorar, se puede corregir, lo bueno es que tuvimos posesión, tuvimos situaciones de gol, hicimos dos y se construyó, lo que más me gustó es que estaban enojados cuando íbamos perdiendo, pudimos empatar las dos veces y queríamos jugar más tiempo para poder ganar”, dijo Cocca.

Algo que le quita el sueño al timonel sudamericano es que México carezca de gol, y es que si bien ante Camerún se lograron dos goles, ninguno fue con gol de algún delantero, sino que las anotaciones llegaron por conducto de defensores, como Israel Reyes y Kevin Álvarez.

“Ganar construye, hoy no se pudo, pero quiero destacar las formas, hoy no se ganó, pero la forma no fue la que queríamos, queríamos tener la pelota, seguir trabajando en definición, porque tuvimos tres o cuatro que debieron terminar en gol, pero con esta actitud vamos a seguir construyendo”, afirmó Diego Cocca.

Cocca con el Tricolor

México 2-0 Surinam

México 2-2 Jamaica

México 1-1 Estados Unidos

México 2-0 Guatemala

México 2-2 Camerún